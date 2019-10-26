Освобожденный от должности хокима Кашкадарьинской области Зафар Шаропович Рузиев в субботу был утвержден хокимом Зарбдарского района Джизакской области, сообщила пресс-служба областной администрации.

Во внеочередном заседании кенгаша народных депутатов области участвовали хоким Джизакской области Эргаш Салиев и советник президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Шерзод Кудбиев.

Зафар Рузиев (1964 г. р.) работал хокимом Кашкадарьи с 2013 года, до этого был министром сельского и водного хозяйства (2010−2013), заместителем госсоветника президента по кадровым вопросам (2009), заместителем министра сельского и водного хозяйства (2008−2009) и хокимом Яккабагского района Кашкадарьи (2003−2008).





Ойбек Ашурматов.

Предыдущий хоким Зарбдарского района Ойбек Шодмонкулович Ашурматов, занимавший эту должность с августа 2018 года, стал заместителем хокима Джизакской области по сельскому и водному хозяйству.





Махмуд Холбутаев.

Бывший замхокима Джизакской области Махмуд Парсаматович Холбутаев утвержден хокимом Шараф-Рашидовского района. Предыдущий глава района Зойир Мирзаев теперь возглавляет Кашкадарьинскую область.