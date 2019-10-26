В пятницу в Нукусе был дан старт пятилетней кампании «Миллион фруктовых деревьев», которая охватит Каракалпакстан, Бухарскую и Кашкадарьинскую областях.

Инициированная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Госкомэкологии, Госкомлесом и Минсельхозом Узбекистана, акция направлена на привлечение внимания общества к сохранению, восстановлению и увеличению фруктовых и орехоплодных садов, повышении уровня продовольственной обеспеченности и улучшение качества окружающей среды.

Начало акции на церемонии в рамках международной конференции «Приаралье — зона экологических инноваций и технологий» объявили постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер и председатель Госкомэкологии Бахром Кучкаров.





Фото: ООН в Узбекистане.

«Культура посадки фруктовых деревьев является частью традиций в узбекских семьях, поддерживаемых на протяжении веков. Национальная кампания „Миллион фруктовых деревьев“ основана на этой доброй местной традиции… Мы надеемся, что она станет моделью устойчивого развития для восстановления окружающей среды на национальном уровне и будет способствовать повышению уровня жизни сельских семей», — сказала Хелена Фрейзер.

Основная идея кампании в том, чтобы быстро и малозатратно воссоздать природный ландшафт и плодородие почвы, улучшить микроклимат и благосостояние людей, которые получат выгоду от выращивания фруктов и орехов, отметил Махмуд Шаумаров, региональный координатор проекта ФАО «Инициатива стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами (ИСЦАУЗР). Фаза 2», в рамках которого организуется кампания.

В течении пяти лет, начиная с 2020 года, заинтересованным участникам кампании будет оказана техническая поддержка в виде безвозмездной передачи посадочного материала плодовых, ореховых и ягодных культур (среди названных видов — миндаль, абрикос, яблоня и виноград) для закладки садов и благоустройства приусадебных участков на общей территории около 2000 га.

Особенностями проекта станет применения климатически-оптимизированных решений и интеллектуальных технологий, включая дистанционный мониторинг за состоянием садов, а также разработка пособий по садоводству. В долгосрочной перспективе эта инициатива позволит сельским сообществам извлекать выгоду из более устойчивых методов земледелия и улучшенного ведения садоводства.

Инициатива предусматривает организацию демонстрационных садов на площади 40 га, включая сады для многодетных и малообеспеченных семей, где будут опробованы разные технологии создания садов. Намечено создание современного плодопитомника на площади 10 га, где фермеров будут обучать выращиванию новых и улучшенных традиционных посадочных материалов.

Помимо проекта «Миллион фруктовых деревьев», в регионе реализуется проект по посадке на дне Аральского моря солеудерживащих растений. Как сообщил председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов, в весенне-летний период 2020 года защитными саженцами намечено высадить 700 тысяч га.

Сотрудник Госкомкэкологии Олимжон Каримов рассказал «Газете.uz» о проработке проекта, суть которого заключается в посадке саженцев туристами. Они смогут через интернет наблюдать за своими саженцами и по желанию финансово поддерживать проект, внося таким образом вклад в смягчение последствий аральского кризиса.