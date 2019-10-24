Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана уточнило причину скопления угарного газа в доме в Янгиарыкском районе Хорезмской области, где в ночь на 23 октября погибла семья из четырех человек.

Как говорится в сообщении МЧС, расследование причин происшествия показало, что в дымоходе отопительной печи, установленной в доме, было сооружено птичье гнездо, из-за чего он оказался забит перьями и хворостом.

В связи с отсутствием тяги и неполным сгоранием природного газа в доме образовался угарный газ.

В МЧС призвали граждан проверить проходимость и тягу дымоходов до начала пользования отопительными печами в холодный период.

Прошлой зимой сообщалось о многочисленных случаях гибели людей от отравления угарным газом. В январе президент поручал определить ведомство, ответственное за состояние отопительных приборов и дымоходов и разработать технический регламент по оснащению датчиками угарного газа зданий и сооружений.

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