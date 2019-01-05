Большая часть чрезвычайных ситуаций, происходящих в осенне-зимний отопительный период, связана с отравлением людей угарным газом, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Обычно угарный газ образуется при использовании газовых отопительных приборов и печей в плохо вентилируемых помещениях — бани, гаражи, подземные автостоянки и палатки.
При попадании в кровь угарный газ образует с гемоглобином крови стойкое соединение — карбоксигемоглобин. Таким образом, он исключает из функции доставки кислорода тканям и клеткам основного его поставщика — гемоглобин.
В результате такой реакции организм испытывает недостаток кислорода (гипоксию), что является причиной сонливости. При впадении в глубокий сон развивается аноксия — удушье, вследствие которого человек погибает.
Чаще всего чрезвычайные ситуации, связанные с отравлением угарным газом, возникают в следующих случаях:
- несоблюдение правил пользования газом или альтернативными видами топлива в быту;
- использование для обогрева жилых комнат самодельных (нестандартных) и несертифицированных отопительных приборов;
- неправильный монтаж дымоходов;
- перекрытие вентиляционных шахт и каналов или их отсутствие в комнатах, где установлены газовые обогревательные печи и приборы;
- пользование газовыми и иными отопительными приборами и печами в комнатах для отдыха и сна;
- пользование открытым огнем для обогрева невентилируемых или плохо вентилируемых комнат.
- Вследствие этих причин происходит неполное сгорание природного газа или других видов топлива, образуется угарный газ.
МЧС призвало не допускать причин возникновения угарного газа и соблюдать меры предосторожности.
В частности, нельзя использовать газовую плиту для обогрева помещения и сушки белья над ней, а также оставлять включенную плиту без присмотра. Кроме того, нельзя проверять утечку газа с помощью открытого огня, например, зажженной спички.
Баллоны с газом нельзя оставлять рядом с источником тепла.
Если в помещении чувствуется запах газа, нужно немедленно открыть в нем окна и двери, выйти на улицу и позвонить в аварийно-диспетчерскую службу газового хозяйства по номеру 104 или в службу спасения по номеру 1050. Запрещается в таких случаях включать свет, зажигать огонь и пользоваться электроприборами.
Нельзя оставлять детей без присмотра там, где используется газовое оборудование.
Обязательно производить систематическую проверку пригодности отопительных печей и дымоходов силами районной организации по проверке дымоходов. При этом самостоятельная установка и наладка газового оборудования не допускается. Запрещен также самостоятельный перенос газового оборудования, пользование резиновым шлангами и другими самодельными приспособлениями на газопроводах.
Алишер Гапаров
А чем греться? отопление нет