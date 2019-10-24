В минувшую среду на птицеферме «Даргом Парранда Файз», расположенной в Пастдаргомском районе Самаркандской области, произошел пожар, сообщила Государственная служба пожарной безопасности Узбекистана.

Сообщение о пожаре поступило в 19:15. Для тушения было привлечено четыре единицы пожарной техники. Расчеты прибыли на место в течение 16 минут, пожар был локализован в 19:50 и ликвидирован в 21:50.

В огне сгорела кровля птицефермы на площади 150 кв. м. Погибло около 8000 цыплят.

Строительные конструкции птицефермы на площади 550 кв. м, а также более 16 тысяч цыплят были сохранены. Погибших и пострадавших людей в результате пожара нет. Предполагаемая причина возгорания — пользование самодельной печью. Материальный ущерб устанавливается.