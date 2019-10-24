Спортсменка Кумушхон Файзуллаева стала победительницей чемпионата Азии по тяжелой атлетике в Пхёньяне (КНДР), обновив мировой рекорд по толчку и двоеборью среди молодежи, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

17-летняя тяжелоатлетка, выступающая в весовой категории до 64 кг среди молодежи, стала золотым призером сразу в трех направлениях. В рывке узбекистанка подняла 97 кг, а в толчке — 125 кг, по сумме показав результат 222 кг. Кумушхон Файзуллаева также получила рейтинговые очки на Олимпийские игры-2020.

Второе и третье места заняли тяжелоатлетки из КНДР — Сук Ри (218 кг) и Кён Сун Чо (216 кг).

За первенство в весовой категории до 64 кг боролись спортсменки Вьетнама, КНДР, Южной Кореи, Монголии, Индонезии, Сирии. В соревновании среди молодежи приняли 102 спортсмена, а среди юниоров — 126. Сам чемпионат продлится до 27 октября.

Прежнее мировое достижение (221 кг) Кумушхон Файзуллаева установила на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе, который проходил 18−22 сентября.