Узбекистан занял 69-е место в ежегодном рейтинге группы Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020» (Doing Business 2020) среди 190 государств, набрав 69,9 балла из 100 по итогам 2019 года. По сравнению с прошлогодним рейтингом страна поднялась с 76-го места на 7 позиций.

Как сообщили в пресс-службе представительства ВБ в Ташкенте, вместе с четырьмя другими государствами в регионе Европы и Центральной Азии, включая Таджикистан, Азербайджан, Кыргызстан и Косово, Узбекистан вошел в число 20 стран, достигших наибольшего прогресса в улучшении делового климата.

Ключевыми реформами в области улучшения делового климата в Узбекистане, по оценкам экспертов Всемирного банка, стали:

Усиление защиты миноритарных инвесторов путем расширения прав и роли акционеров в принятии ключевых корпоративных решений, уточнения структур собственности и контроля, а также повышения корпоративной прозрачности.

Упрощение налогообложения за счет объединения налога на развитие социальной инфраструктуры с налогом на прибыль.

Упрощение международной торговли путем введения механизма таможенной проверки, основанной на риске, а также смягчения требований к документам на импорт.

Упрощение обеспечения исполнения контрактов путем принятия закона о добровольной медиации, а также создания финансовых стимулов, поощряющих стороны прибегать к урегулированию возникших споров посредством медиации.

Доклад «Ведение бизнеса» фиксирует изменения законодательства в 10 областях бизнеса на основе анализа ситуации в 190 странах. В нем дается оценка изменениям за 12-месячный период, заканчивающийся 1 мая 2019 года.

В докладе анализируются следующие индикаторы, по которым оценивается легкость условий ведения бизнеса в стране: 1) создание предприятий (бизнеса), 2) получение разрешений на строительство, 3) подключение к системе электроснабжения, 4) регистрация собственности, 5) получение кредитов, 6) защита миноритарных инвесторов, 7) налогообложение, 8) международная торговля, 9) обеспечение исполнения контрактов и 10) разрешение неплатежеспособности. Наём сотрудников — еще один дополнительный индикатор, который оценивался, но не был включен в рейтинг этого года.

Узбекистан улучшил показатели почти по всем индикаторам рейтинга, кроме показателя «Разрешение неплатежеспособности»:

Регистрация предприятий — 96,2 балла, +0,2% (8-е место в глобальном рейтинге);

Получение разрешений на строительство — 61,7, +0,3% (132-е);

Подключение к системе электроснабжения — 86,9, +0,9% (36-е);

Регистрация собственности — 67,9, +0,9% (72-е);

Получение кредитов — 65, без изменений (67-е);

Защита миноритарных инвесторов — 70, +8% (37-е);

Налогообложение — 77,5%, +0,6% (69-е);

Международная торговля — 58,2, +8,4% (152-е);

Обеспечение исполнения контрактов — 71,9, +3,7% (22-е);

Разрешение неплатежеспособности — 43,5, -1,7% (100-е).

В десятку лидеров рейтинга по легкости условий ведения бизнеса в этом году вошли Новая Зеландия, Сингапур, САР Гонконг (Китай), Дания, Республика Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция. Лидеры рейтинга, как правило, имеют онлайн-процедуры для регистрации бизнеса и передачи собственности, а также электронные платформы для подачи налоговых деклараций.

«Благоприятная для бизнеса среда связана с более низким уровнем бедности, а улучшение эффективности нормативного регулирования может привести к развитию предпринимательства, стартапов, инноваций, доступности кредитов и инвестиций», — отмечает ВБ.

Рейтинг стран бывшего СССР

Грузия — 7; Литва — 11; Эстония — 18; Латвия — 19; Казахстан — 25; Россия — 28; Азербайджан — 34; Армения — 47; Молдова — 48; Беларусь — 49; Украина — 64; Узбекистан — 69; Кыргызстан — 80; Таджикистан — 106.

Доклад «Ведение бизнеса 2020» является 17-м по счету выпуском ежегодной серии, в которой оценивается законодательство, улучшающее или ограничивающее деловую активность малого и среднего бизнеса. Первый доклад был выпущен в 2003 году.