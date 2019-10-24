Узбекистан занял 69-е место в ежегодном рейтинге группы Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020» (Doing Business 2020) среди 190 государств, набрав 69,9 балла из 100 по итогам 2019 года. По сравнению с прошлогодним рейтингом страна поднялась с 76-го места на 7 позиций.
Как сообщили в пресс-службе представительства ВБ в Ташкенте, вместе с четырьмя другими государствами в регионе Европы и Центральной Азии, включая Таджикистан, Азербайджан, Кыргызстан и Косово, Узбекистан вошел в число 20 стран, достигших наибольшего прогресса в улучшении делового климата.
Ключевыми реформами в области улучшения делового климата в Узбекистане, по оценкам экспертов Всемирного банка, стали:
Усиление защиты миноритарных инвесторов путем расширения прав и роли акционеров в принятии ключевых корпоративных решений, уточнения структур собственности и контроля, а также повышения корпоративной прозрачности.
Упрощение налогообложения за счет объединения налога на развитие социальной инфраструктуры с налогом на прибыль.
Упрощение международной торговли путем введения механизма таможенной проверки, основанной на риске, а также смягчения требований к документам на импорт.
Упрощение обеспечения исполнения контрактов путем принятия закона о добровольной медиации, а также создания финансовых стимулов, поощряющих стороны прибегать к урегулированию возникших споров посредством медиации.
Доклад «Ведение бизнеса» фиксирует изменения законодательства в 10 областях бизнеса на основе анализа ситуации в 190 странах. В нем дается оценка изменениям за 12-месячный период, заканчивающийся 1 мая 2019 года.
В докладе анализируются следующие индикаторы, по которым оценивается легкость условий ведения бизнеса в стране: 1) создание предприятий (бизнеса), 2) получение разрешений на строительство, 3) подключение к системе электроснабжения, 4) регистрация собственности, 5) получение кредитов, 6) защита миноритарных инвесторов, 7) налогообложение, 8) международная торговля, 9) обеспечение исполнения контрактов и 10) разрешение неплатежеспособности. Наём сотрудников — еще один дополнительный индикатор, который оценивался, но не был включен в рейтинг этого года.
Узбекистан улучшил показатели почти по всем индикаторам рейтинга, кроме показателя «Разрешение неплатежеспособности»:
Регистрация предприятий — 96,2 балла, +0,2% (8-е место в глобальном рейтинге);
Получение разрешений на строительство — 61,7, +0,3% (132-е);
Подключение к системе электроснабжения — 86,9, +0,9% (36-е);
Регистрация собственности — 67,9, +0,9% (72-е);
Получение кредитов — 65, без изменений (67-е);
Защита миноритарных инвесторов — 70, +8% (37-е);
Налогообложение — 77,5%, +0,6% (69-е);
Международная торговля — 58,2, +8,4% (152-е);
Обеспечение исполнения контрактов — 71,9, +3,7% (22-е);
Разрешение неплатежеспособности — 43,5, -1,7% (100-е).
В десятку лидеров рейтинга по легкости условий ведения бизнеса в этом году вошли Новая Зеландия, Сингапур, САР Гонконг (Китай), Дания, Республика Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция. Лидеры рейтинга, как правило, имеют онлайн-процедуры для регистрации бизнеса и передачи собственности, а также электронные платформы для подачи налоговых деклараций.
«Благоприятная для бизнеса среда связана с более низким уровнем бедности, а улучшение эффективности нормативного регулирования может привести к развитию предпринимательства, стартапов, инноваций, доступности кредитов и инвестиций», — отмечает ВБ.
Рейтинг стран бывшего СССР
Грузия — 7;
Литва — 11;
Эстония — 18;
Латвия — 19;
Казахстан — 25;
Россия — 28;
Азербайджан — 34;
Армения — 47;
Молдова — 48;
Беларусь — 49;
Украина — 64;
Узбекистан — 69;
Кыргызстан — 80;
Таджикистан — 106.
Доклад «Ведение бизнеса 2020» является 17-м по счету выпуском ежегодной серии, в которой оценивается законодательство, улучшающее или ограничивающее деловую активность малого и среднего бизнеса. Первый доклад был выпущен в 2003 году.