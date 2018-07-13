Президент Шавкат Мирзиёев 13 июля подписал постановление об улучшении рейтинга Узбекистана в ежегодном рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса» (Doing Business).

В постановлении отмечается, что за последние пять лет рейтинг Узбекистана в отчете «Ведение бизнеса» улучшился более чем в два раза — с 166-го места в 2012 году до 74-го места в 2017-м. Однако существующие условия для ведения бизнеса в Узбекистане «все еще не отвечают в полной мере требованиям международных норм и стандартов», говорится в документе.

Постановлением определена стратегическая цель проводимых реформ в сфере улучшения инвестиционного климата — создание к 2022 году в стране максимально благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности и привлечения иностранных инвестиций, соответствующих уровню первой двадцатки стран в рейтинге «Ведение бизнеса». Уполномоченным органом по координации работ в сфере повышения рейтинга определено Национальное агентство проектного управления (НАПУ) при президенте.

Документом утверждена «Дорожная карта» по улучшению показателей Узбекистана в отчете «Ведение бизнеса».

НАПУ поручено совместно с Кабинетом Министров до конца года подготовить конкретные предложения по улучшению позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах в этой сфере.

Отчеты «Ведение бизнеса» будут ежегодно критически изучаться, после чего в аппарат президента должна вноситься «дорожная карта» по совершенствованию деловой среды и законодательства для улучшения отдельных показателей страны в рейтинге.

Торгово-промышленная палата будет ежегодно проводить опросы среди субъектов предпринимательства для определения эффективности реализуемых мер и внедрения требований законодательства на практике.