Узбекистан занял 76-е место среди 190 экономик мира в рейтинге Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса-2019» (Doing Business 2019), обнародованном 31 октября, потеряв две позиции по сравнению с рейтингом прошлого года.

При этом по показателю благоприятности условий ведения бизнеса (рассчитывается по 100-балльной шкале)страна набрала 67,4 балла, что на 1,08 балла больше, чем годом ранее.

В ежегодном докладе анализируются правовые нормы, применяемые в отношении частных предприятий, по 10 критериям: «Регистрация предприятий», «Получение разрешений на строительство», «Подключение к системе электроснабжения», «Регистрация собственности», «Получение кредитов», «Защита миноритарных инвесторов», «Налогообложение», «Международная торговля», «Обеспечение исполнения контрактов» и «Разрешение неплатежеспособности». Данные рейтинга подготовлены по состоянию на 1 мая 2018 года.

Улучшение условий ведения бизнеса отмечено по всем критериям, кроме получения кредитов и обеспечения исполнения контрактов. Наиболее заметные улучшения за последний год отмечены в трех областях: международной торговле, защите миноритарных инвесторов и налогообложении.

В области защиты миноритарных инвесторов Узбекистан законодательно прояснил вопросы собственности и контрольных структур компаний, акции которых торгуются на бирже.

Снижены налоги и введены новые критерии классификации предприятий. Новая классификационная система позволяет малым предприятиям платить единый социальный платеж по фиксированной ставке за каждого работника, но не менее чем 65% от установленного размера минимальной зарплаты.

В стране также инициированы меры, которые позволили ускорить ведение международной торговли. Благодаря им общее время оформления экспортных документов сократилось с 174 до 96 часов, отмечается в докладе.

За последние 16 лет в Узбекистане осуществлено 35 реформ, направленных на создание благоприятного климата для ведения бизнеса, более 2/3этих реформ — за последние семь лет. Большинство из них реализованы в сферах регистрации бизнеса (область, где страна демонстрирует наилучшие результаты, занимая 12-е место в мировом рейтинге), налогообложения, получения кредитов и регистрации собственности.

В тройке лидеров рейтинга «Ведение бизнеса-2019» второй год подряд Новая Зеландия, Сингапур и Дания. В первой десятке также САР Гонконг (Китай), Республика Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Македония.