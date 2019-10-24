Численность населения Узбекистана на 1 октября составила 33,72 миллиона человек, говорится в отчете о демографической ситуации Государственного комитета по статистике. Таким образом, с начала года количество населения увеличилось на 469 тысяч человек, или 1,4%.

Доля лиц моложе трудоспособного возраста составляет 30,5% от численности населения, трудоспособного возраста — 59,1%, а старше трудоспособного

возраста — 10,4%.

За девять месяцев года 2019 года зарегистрировано 589,7 тысячи родившихся детей, коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 23,5 промилле и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 1 промилле.

Смертей за этот период было зарегистрировано 112,2 тысячи, коэффициент смертности составил 4,5 промилле и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 0,1 промилле.

Из общего числа умерших за девять месяцев 60,6% умерли от болезней системы кровообращения, 9,8% — от новообразований, 6,4% — от несчастных случаев, отравлений и травм, 5,5% — от болезней органов пищеварения, 4,2% — от болезней органов дыхания, 1,4% — от инфекционных и паразитарных заболеваний и 12,1% — от других

болезней.

Число зарегистрированных умерших детей в возрасте до 1 года составило 5300 человек, из них 58,7% умерли от состояний, возникающих в перинатальном периоде, 18,2% — от болезней органов дыхания, 12% — от врожденных аномалий, 2,8% — от инфекционных и паразитарных заболеваний, 2,1% — от несчастных случаев, отравлений и травм, 0,7% — от болезней органов пищеварения, 5,5% — от других болезней.

Наиболее низкий коэффициент младенческой смертности на 1000 живорожденных зарегистрирован в Ферганской (5,7 промилле), Самаркандской (6,5) и Бухарской областях (6,8). Самый высокий коэффициент младенческой смертности — в Ташкенте (12,9 промилле), а также Хорезмской и Андижанской областях (по 12,5 промилле).

Естественный прирост населения составил 477,5 тысячи человек и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 36,7 тысячи.

Органы ЗАГС за девять месяцев зарегистрировали 194,9 тысячи браков. Коэффициент брачности на 1000 населения составил 7,8 промилле. Рост зарегистрированных браков по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдался в Кашкадарьинской (7%), Хорезмской (4,2%), Самаркандской (3,4%) и Ферганской (3,4%) областях.

Разводов с января по сентябрь зарегистрировано 23,6 тысячи. Коэффициент разводимости на 1000 населения составил 0,9 промилле. Рост зарегистрированных разводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Самаркандской (8,8%), Навоийской (7,6%) и Андижанской областях (6,9%).

Что касается миграции, число прибывших составило 117,6 тысячи человек (внутренние — 115,6 тысячи человек, внешние — 2000 человек), а число выбывших — 126,1 тысячи человек (внутренние — 115,6 тысячи человек, внешние — 10,5 тысячи человек). Сальдо миграции достигло минус 8500 человек, а в аналогичном периоде прошлого года эта цифра составляла 11,7 тысячи.

Высокий уровень сальдо миграции приходится на Кашкадарьинскую (-4900 человек), Самаркандскую (-4000 человек), Ташкентскую (-3500 человек) области и

Каракалпакстан (минус 3300 человек). Положительное сальдо миграции было отмечено в Ташкенте (+19,3 тысячи человек).

Число прибывших в Узбекистан на постоянное место жительства составило 1971 человек, из них 31,1% прибыли из Казахстана, 23,1% — из Таджикистана, 22,8% — из России, 13,3% — из Кыргызстана и 9,7% — из других стран.

За пределы Узбекистана на постоянное место жительства отбыли 10,5 тысячи человек, из них 57,4% — в Казахстан, 37,3% — в Россию, 0,9% — в США, 0,8% — в Израиль и 3,6% — в другие страны мира.

В Ташкенте численность постоянного населения на 1 октября составила 2,55 млн человек, с начала года увеличившись на 45 тысяч человек, или на 1,8%. За девять месяцев было зарегистрировано 37,3 тысячи родившихся детей. Коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 19,7 промилле и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 1,7 промилле. Число умерших достигло 11,7 тысячи человек, из них 454 — дети, умершие в возрасте до 1 года. Коэффициент смертности составил 6,2 промилле и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 0,2 промилле.

Естественный прирост населения столицы составил 25,6 тысячи человек, увеличившись за аналогичный период 2018 года на 4100 человек. Зарегистрировано 14,9 тысячи браков и 3400 разводов.