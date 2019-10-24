Оборот наличных денег через банковские кассы за январь-сентябрь 2019 года составил 195,1 трлн сума и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,7 раза, следует из обзора Центрального банка Узбекистана.

Если за 9 месяцев 2017 года в кассы банков поступило в среднем 15,2% наличных денег в обращении, то за 9 месяцев 2018 года этот показатель составил в среднем 28,7%, и за аналогичный период текущего года — 43,1% (в частности, за сентябрь — 53,2%).

Произошли значительные изменения в структуре расхода наличных денег из кассы банков. В частности, доля наличных денег, выданных из кассы банков на покупку иностранной валюты за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась с 9,1% до 21,9%, а снятие наличных денег с банковских карт — с 6,1% до 25,5%.





О снятие наличных денег с банковских карт

За январь-сентябрь текущего года с банковских карт сняты наличные деньги на сумму 25,3 трлн сумов или 32% от средств, зачисленных за этот период на банковские карты (всего 79 трлн сумов).

В январе-сентябре 2017 года с банковских карт были сняты 1,8 трлн сумов, которые составляли 4,8% от суммы зачисленных на карты (38,1 трлн сумма).





В январе-сентябре 2019 года наличные деньги, снятые через банкоматы составили 17,3 трлн сумов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 7,3 раза.

В результате, если за 9 месяцев 2017 года доля снятых средств через банкоматы, в общей сумме снятых наличных денег с банковских карт составлял 1,5%, то в аналогичном периоде 2018 года этот показатель увеличился до 34,4%, и за 9 месяцев 2019 года — 68,5%.

ЦБ указывает, что показатели объема снятия наличных денег из банковских карт, в том числе размер наличных денег снятых через банкоматы, имеют тенденцию роста.

Отметим, что первые банкоматы по выдаче наличных денег начали устанавливать в общественных местах в августе 2017 года.

О платежах через банковские карты





В структуре поступлений, поступающих в сфере торговли и оказания услуг, а также в других направлениях, наблюдается снижение доли платежей посредством банковских карт.

Так, если в январе-сентябре 2017 года доля поступлений через платежные терминалы, в общем поступлении составила 63,9%, то в январе-сентябре 2018 года — 44,8%, в январе-сентябре текущего года — 34,9%.









Такая ситуация может объясняться возрастанием предпочтение население и субъектов предпринимательства осуществления платежей за товары и услуги наличными деньгами, считает Центробанк.

Ранее председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов заявил, что высокий объем наличных денег в обращении объясняется тем, что жители Узбекистана совершают операции по купле-продаже в основном на рынках.