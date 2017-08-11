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Банкомат на Алайском рынке.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

На рынках Ташкента установлены банкоматы для выдачи наличных

В банкоматах на Алайском, Юнусабадском и Куйлюкском рынках можно будет получить до 100 тысяч сумов в день.

Сегодня, 16:46   Экономика  

Народный банк установил на Алайском, Юнусабадском и Куйлюкском рынках Ташкента по банкомату, в которых с понедельника можно будет получать наличные деньги.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе банка, максимальная сумма, которую можно будет снять с одной карты в день, составит 100 тысяч сумов.

В связи с нахождением банкоматов на территориях рынков, доступ к ним будет иметься только во время работы рынков.

В Народном банке отметили, что планируют постепенно увеличивать количество банкоматов в общественных местах, и они будут функционировать круглосуточно.

Напомним, в конце июля руководство Центрального банка обещало, что в стране скоро будут созданы условия для снятия наличных средств в банкоматах.

Текст: «Газета.uz»      5 769

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Комментарии

  • Bakhtiyarov Marat Ravilevich 11 августа 2017, 16:49

    Ну это вообще замечательно! Сделали огромный шаг к цивилизации!

  • Evgeniya Yusupova 11 августа 2017, 16:56

    Ура товарищи! Ура!!! Очень хорошая новость!!!

  • Юлдошев Ибрагим Муродович 11 августа 2017, 16:59

    а в других городов Узбекистана не будут? только в столице что-ли..

  • Джо Гетман 11 августа 2017, 17:20

    В министерстве народного образования стоит такой же банкомат только деньги он не выдаёт совсем, может первое время выдавал, но сейчас нет, говорит ошибка операции и все.


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