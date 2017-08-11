На рынках Ташкента установлены банкоматы для выдачи наличных

Банкомат на Алайском рынке.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Народный банк установил на Алайском, Юнусабадском и Куйлюкском рынках Ташкента по банкомату, в которых с понедельника можно будет получать наличные деньги.
Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе банка, максимальная сумма, которую можно будет снять с одной карты в день, составит 100 тысяч сумов.
В связи с нахождением банкоматов на территориях рынков, доступ к ним будет иметься только во время работы рынков.
В Народном банке отметили, что планируют постепенно увеличивать количество банкоматов в общественных местах, и они будут функционировать круглосуточно.
Напомним, в конце июля руководство Центрального банка обещало, что в стране скоро будут созданы условия для снятия наличных средств в банкоматах.
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Комментарии
Ну это вообще замечательно! Сделали огромный шаг к цивилизации!
Ура товарищи! Ура!!! Очень хорошая новость!!!
а в других городов Узбекистана не будут? только в столице что-ли..
В министерстве народного образования стоит такой же банкомат только деньги он не выдаёт совсем, может первое время выдавал, но сейчас нет, говорит ошибка операции и все.