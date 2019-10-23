В социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой якобы заместитель начальника Управления безопасности дорожного движения Янгиюльского района Ташкентской области выражается нецензурными словами в адрес водителей, оказывающих услуги такси.

Запись появилась в Telegram-группе «Водители Янгиюля», где на момент написания новости числилось свыше 2800 участников. Члены группы в лице О. Мирзаева и других 23 октября обратились в районную прокуратуру с заявлением о принятии законных мер в отношении мужчины, от чьего имени был размещен аудиофайл и который назвал себя замначальника УБДД Усмоном (на тот момент в группе было 1650 участников).

Как сообщил «Газете.uz» руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, во время доследственной проверки выяснилось, что речь идет о заместителе начальника УБДД района Усмоне Замонове. Сам он, комментируя аудиозапись, заявил, что на ней звучит не его голос и что запись он в группе не размещал.

Учитывая, что аудиозапись стала причиной широкого общественного обсуждения, а также для прояснения ситуации ГУВД Ташкентской области и УБДД района назначили служебную проверку в отношении Усмона Замонова. Прокуратура Янгиюльского района сейчас ведет доследственную проверку.