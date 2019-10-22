Китайский Фонд шелкового пути открыл финансирование для проектов компании «Узбекнефтегаз» на сумму 585 млн долларов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Министр энергетики Алишер Султанов и президент Фонда шелкового пути Ван Яньчжи 22 октября в Ташкенте обсудили сотрудничество в рамках подписанного в июле кредитного соглашения между «Узбекнефтегазом» и фондом на 585 млн долларов.

В середине октября осуществлен первый финансовый транш, а в ходе встречи руководители проговорили вопросы дальнейшей реализации договоренностей.

На встрече также рассмотрено расширение сотрудничества в энергетической отрасли с совместной подготовкой предложений по финансированию инвестиционных проектов, добавили в Минэнерго.

Фонд Шелкового пути — китайский инвестиционный фонд, который оказывает поддержку инфраструктурным проектам, упрощению торгового сотрудничества и обеспечению финансирования в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Общий капитал фонда составляет около 40 млрд долларов.