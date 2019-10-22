21 октября в 13:40 на открытой площадке лесного хозяйства «Бурчмулла» в Бостанлыкском районе Ташкентской области произошел пожар, сообщила Государственная служба пожарной безопасности Узбекистана.

Пожарные расчеты прибыли на место пожара в течение 20 минут (расстояние до ближайшей пожарно-спасательной части — 10 км). В тушении возгорания задействовали 3 единицы пожарной техники и 3 водовоза, а также участвовали около 100 человек из числа работников лесного хозяйства.

Пожар был локализован в 14:37 и ликвидирован в 15:01.

Погибших и пострадавших не зафиксировано. Площадь возгорания составила 20 га. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Сумма причиненного ущерба устанавливается.