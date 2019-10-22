В минувшее воскресенье 65 судей и сотрудников областных, районных и городских административных судов вышли на сбор хлопка в Пастдаргомском районе Самаркандской области, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

За день они собрали 1630 кг хлопка на поле фермерского хозяйства «Зафар».

В начале октября в Каттакурганском районе Самаркандской области председатель Верховного суда Козимджан Камилов совместно с председателями областных и районных судов наградил памятными подарками граждан, активно участвовавших в сборе хлопка.

Фото: zarnews.uz

Ранее 235 сотрудников Государственного налогового комитета вместе с председателем Бехзодом Мусаевым приняли участие в сборе хлопка в Чиназском районе Ташкентской области и собрали 9,4 тонны урожая. Самые активные из них были награждены памятными подарками.

Фото: Пресс-служба ГНК

Председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова участвовала в сборе хлопка в Аккурганском районе Ташкентской области, а председатель Андижанского областного отделения комитета Манзурахон Юнусова собрала 65 кг хлопка в Бозском районе.

Фото: Комитет женщин.

Хоким Дехканабадского района Кашкадарьинской области Зоир Аликулов и начальник ОВД Фаррух Абраев с целью «показать личный пример» также вышли на сбор хлопка. Хоким за 4 часа собрал 42 кг, а начальник ОВД — 40 кг.

Фото: nnews.uz.

В рамках хлопковой кампании хокимы районов и областей дарили активным сборщикам хлопка автомобили.