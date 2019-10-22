В минувшее воскресенье 65 судей и сотрудников областных, районных и городских административных судов вышли на сбор хлопка в Пастдаргомском районе Самаркандской области, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.
За день они собрали 1630 кг хлопка на поле фермерского хозяйства «Зафар».
В начале октября в Каттакурганском районе Самаркандской области председатель Верховного суда Козимджан Камилов совместно с председателями областных и районных судов наградил памятными подарками граждан, активно участвовавших в сборе хлопка.
Фото: zarnews.uz
Ранее 235 сотрудников Государственного налогового комитета вместе с председателем Бехзодом Мусаевым приняли участие в сборе хлопка в Чиназском районе Ташкентской области и собрали 9,4 тонны урожая. Самые активные из них были награждены памятными подарками.
Фото: Пресс-служба ГНК
Председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова участвовала в сборе хлопка в Аккурганском районе Ташкентской области, а председатель Андижанского областного отделения комитета Манзурахон Юнусова собрала 65 кг хлопка в Бозском районе.
Фото: Комитет женщин.
Хоким Дехканабадского района Кашкадарьинской области Зоир Аликулов и начальник ОВД Фаррух Абраев с целью «показать личный пример» также вышли на сбор хлопка. Хоким за 4 часа собрал 42 кг, а начальник ОВД — 40 кг.
Фото: nnews.uz.
В рамках хлопковой кампании хокимы районов и областей дарили активным сборщикам хлопка автомобили.