Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев подарил матери руководителя хлопкового кластера Fergana Global Textile Муминжона Раззокова автомобиль Malibu, сообщила пресс-служба областной администрации. Глава администрации области поблагодарил Ховахон Мадаминову за «воспитание сына, продемонстрировавшего самоотверженность на пути благополучия народа».

Куштепинский район Ферганской области, где функционирует кластер, одним из первых собрал годовой план хлопка, перевыполнив его на 10%. Фермеры района собрали более 21,7 тысячи тонн хлопка вместо запланированных 19,9 тысячи. Большую роль в этом сыграли предприятия Fergana Global Textile и его руководитель Муминжон Раззоков, отмечается в сообщении администрации. Сейчас сбор урожая хлопка продолжается.

Кластерный метод производства хлопка предусматривает многоступенчатую систему, при которой применяется комплексный подход ко всем процессам выращивания продукции, начиная от вспашки полей до сбора урожая, от заготовки сырья до производства готовой продукции. Если раньше работа фермера зависела от банковского кредита, теперь эта нагрузка лежит на плечах руководителя кластера.

Шухрат Абдурахманов и Ирода Каримова.

Ранее хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов подарил жительнице Кургантепинского района Ироде Каримовой, собравшей вместе с супругом 2,5 тонны хлопка за четыре дня, автомобиль Ravon Nexia. До этого он вручил ключи Spark жительнице, собравшей за день 500 кг хлопка (по некоторым данным — 300 кг).

Куйсиной Анорбоева.

Хокимият Ташкентской области наградил телевизором Artel 92-летнюю жительницу Пскентского района Куйсиной Анорбоеву, собравшую 70 кг хлопка.

Председатель фермерского хозяйства «Сардор сувчи» в Амударьинском районе Каракалпакстана Уринбой Матякубов получил от районного хокимията автомобиль Cobalt.