Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев подарил матери руководителя хлопкового кластера Fergana Global Textile Муминжона Раззокова автомобиль Malibu, сообщила пресс-служба областной администрации. Глава администрации области поблагодарил Ховахон Мадаминову за «воспитание сына, продемонстрировавшего самоотверженность на пути благополучия народа».
Куштепинский район Ферганской области, где функционирует кластер, одним из первых собрал годовой план хлопка, перевыполнив его на 10%. Фермеры района собрали более 21,7 тысячи тонн хлопка вместо запланированных 19,9 тысячи. Большую роль в этом сыграли предприятия Fergana Global Textile и его руководитель Муминжон Раззоков, отмечается в сообщении администрации. Сейчас сбор урожая хлопка продолжается.
Кластерный метод производства хлопка предусматривает многоступенчатую систему, при которой применяется комплексный подход ко всем процессам выращивания продукции, начиная от вспашки полей до сбора урожая, от заготовки сырья до производства готовой продукции. Если раньше работа фермера зависела от банковского кредита, теперь эта нагрузка лежит на плечах руководителя кластера.
Шухрат Абдурахманов и Ирода Каримова.
Ранее хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов подарил жительнице Кургантепинского района Ироде Каримовой, собравшей вместе с супругом 2,5 тонны хлопка за четыре дня, автомобиль Ravon Nexia. До этого он вручил ключи Spark жительнице, собравшей за день 500 кг хлопка (по некоторым данным — 300 кг).
Куйсиной Анорбоева.
Хокимият Ташкентской области наградил телевизором Artel 92-летнюю жительницу Пскентского района Куйсиной Анорбоеву, собравшую 70 кг хлопка.
Председатель фермерского хозяйства «Сардор сувчи» в Амударьинском районе Каракалпакстана Уринбой Матякубов получил от районного хокимията автомобиль Cobalt.
Omon Sultanov
не от хакима, а от народных денег. давайте писать правильно, чтоб народ не думал, что у хакима могут быть какие либо деньги, кроме зарплаты.
Bul Kud
Труженикам конечно почёт и слава, но они за свой труд получают оплату как полагается. За 20 тонн хлопка я думаю заплатили немало.
Разве хокимы авто из своего кармана раздают? нет на деньги из бюджета! и с какой стати хокимы раздают автомобили за деньги налогоплательщиков? по какой статье эти деньги списываются? больше некуда потратить сотни милионов сумов? у нас всё есть в избытке в школах, дет садах, больницах? У нас нет детей нуждающихся в дорогих медицинских операциях или онкобольных где лекарства стоят очень дорого? Что это такое вообще?
dim dimov
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