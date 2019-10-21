Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в понедельник на торжественном собрании, посвященном 30-летию придания узбекскому языку статуса государственного, перечислил задачи по повышению влияния и авторитета узбекского языка в государстве и обществе.

Главной задачей президент назвал совершенствование — «на основе глубокого анализа исходя из сегодняшних требований» — закона «О государственном языке», принятого три десятилетия назад.

Актуальной задачей является «полноценное использование государственного языка в фундаментальной науке, сфере современных информационных и коммуникационных технологий, промышленности, банковско-финансовой системе, юриспруденции, дипломатии, военном деле и других отраслях».

«Необходимо расширять сферу применения узбекского языка, создать соответствующие условия для изучения государственного языка нашими соотечественниками других национальностей, увеличить в стране и за рубежом количество учебных центров, обучающих узбекскому языку», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«С этой целью нам предстоит немало сделать для создания новых учебников, тематических и сопоставительных словарей, пособий по делопроизводству и разговорников, совершенствования узбекского алфавита на основе латинской графики и полного перехода к этой системе», — отметил он.

«Вместе с тем следует глубоко изучать особенности узбекского языка и его диалектов, вопросы, связанные с его историей и перспективами развития, повысить эффективность профильных научных исследований, кардинально улучшить качество подготовки кадров», — сказал президент.

В числе актуальных задач — создание полной энциклопедии жизни и творчества великого поэта и мыслителя Алишера Навои, «благодаря бесценным произведениям которого наш родной язык обрел свое достоинство и прославился на весь мир», — отметил он.

Сегодня для многих, особенно для молодежи, основными источниками информации являются интернет и социальные сети, продолжил глава государства. «Поэтому мы должны предложить молодежи привлекательные и интересные формы познания родного языка, и для этого нужно усилить работу по созданию программного обеспечения на узбекском языке, онлайн-учебников, электронных словарей. Надо усилить работу по продвижению узбекского языка, пользуясь современными средствами информации, в том числе возможностями интернета».

«Вопрос государственного языка должен стать одним из основных принципов национальной идеи. Необходимо уделить особое внимание воспитанию любви и интереса к родному языку у подрастающего поколения с самого раннего возраста, обучать ему начиная с детского сада и далее на всех этапах образования с применением современных инновационных технологий», — добавил он.

Шавкат Мирзиёев указал на игнорирование требований государственного языка в топонимических знаках в общественных местах, на улицах, зданиях, указателях и рекламных текстах, которые «зачастую написаны на иностранных языках, представлены в чуждой нашему менталитету форме». По его словам, это также говорит о «снижение уровня общей грамотности».

Он поручил Кабинету Министров совместно со вновь создаваемой Комиссией по терминам и с участием широкой общественности «тщательно изучить и упорядочить данный вопрос».

«Присвоение общественным объектам наименований — это не чье-то личное дело, а прежде всего критерий уровня патриотизма, духовности и культуры нашего общества. Мы никогда не должны забывать об этом», — подчеркнул президент.

«Заботясь о судьбе, завтрашнем дне нашего народа, мы в первую очередь должны как зеницу ока беречь наши национальные ценности и обычаи, искусство, литературу и, конечно, родной язык. Одним словом, наше отношение к государственному языку мы должны рассматривать как отношение к нашей независимости, преданность и уважение к нему — как преданность и уважение к Родине. Это должно стать правилом нашей жизни. И каждый из нас должен начать эту благородную работу с себя, своей семьи и коллектива», — заключил Шавкат Мирзиёев.