Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 октября выступил на торжественном собрании в конгресс-холле в Tashkent City, посвященном 30-летию придания узбекскому языку статуса государственного, сообщила пресс-служба главы государства.

«Узбекский язык, один из древних и богатых языков мира, является для нашего народа символом национального самосознания и государственной независимости, огромной духовной ценностью», — сказал руководитель страны.

Узбекский язык, входящий в большую семью тюркских языков, — один из крупнейших в мире. На нем говорят почти 50 миллионов человек, узбекский язык преподают в 60 странах, отметил президент.

В понедельник Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка как государственного языка», которым день 21 октября объявлен Праздником узбекского языка.

В своем выступлении президент отметил необходимость повышения авторитета государственного языка в жизни государства и общества, а также совершенствования закона «О государственном языке» исходя из сегодняшних требований.