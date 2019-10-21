Первый международный инвестиционный форум Open Andijan 2019, состоявшийся 19−20 октября, собрал более 400 участников почти из 30 стран. Главным гостем Андижана в минувшие выходные стала делегация из 80 бизнесменов и культурных деятелей из индийского штата Гуджарат, родины нынешнего премьер-министра этой страны Нарендры Моди.

Индийскую делегацию возглавил сменщик Моди на посту главного министра штата Виджай Рупани. У выхода из андижанского аэропорта, внезапно открывшегося специально под инвестфорум, всех встречал огромный баннер с портретом Рупани, символично примеряющего роль гостеприимного хозяина Андижанской области.

Гуджарат, по численности населения составляющий примерно два Узбекистана, сегодня для Индии — основная вывеска радикальных экономических реформ, главным инструментом которых стала долгосрочная программа «Make in India». Она предусматривает привлечение триллионных внешних инвестиций и превращение страны в новый глобальный центр экономической мощи.

Лекарство для инвестиций

Бенефициаром индийских инвестиций Андижанская область выбрана не случайно. Именно на родине Бабура, исторической фигуры, близкой индийской истории, распорядился провести встречу бизнеса двух стран президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства остался под большим впечатлением индийской активности, посетив в январе международный инвестиционный форум «Динамичный Гуджарат». Впрочем, глава Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» отметил, что узбекский перевод «Жўшқин Гужарат» гораздо точнее отражает суть перемен, в том числе, и в двусторонних связях.





Виджай Рупани.

Рупани выступал на открытии Open Andijan действительно ярко и живо. «Сегодня Индия готова к тому, чтобы делать бизнес с Узбекистаном, как никогда раньше. Мы не удовлетворены тем, что было раньше», — восклицал глава делегации Гуджарата. Он напомнил, что за последние четыре года Индия совершила скачок на 65 пунктов в глобальном рейтинге Doing Business Всемирного банка.

Узбекская сторона динамику подхватила. Вице-премьер Эльёр Ганиев также напомнил о прогрессе страны в Doing Business и кредитном рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). «В этом году мы ожидаем почти трехкратный рост освоения прямых иностранных инвестиций на сумму не менее 7 млрд долларов», — сказал Ганиев, облекая стремительность преобразований в инвестсфере в цифры. По его данным, в 2018 году этот показатель составлял 2,8 млрд долларов.

В этой ошеломляющей статистике достижения Андижанской области скромны, но также поступательны. По данным областного хокимията, в 2019 году в регионе с участием иностранных инвесторов реализуется 95 новых проектов стоимостью 412 млн долларов — здесь также почти двукратный рост.





Шухрат Абдурахманов.

«В основе любого сотрудничества лежит практицизм и обоюдная выгода», — рачительно замечает хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов. Он напомнил, что сегодня среди регионов страны проходит «здоровая конкуренция за инвесторами». Впрочем, в каждом регионе есть свои специфические точки роста. Таким новым инвестмаркером для Андижана стала фармацевтика, здесь создана СЭЗ «Андижан фарм», а в июне заработал единственный в Центральной Азии инсулиновый завод.

Вполне логично, что главным событием инвестфорума стало соглашение областной администрации с индийской Cadila Pharmaceuticals. Проект стоимостью 50 млн долларов предусматривает освоение к 2024 году выпуска почти 200 наименований лекарств «дженериков».





Узбекско-индийская повестка в Андижане не исчерпывается исключительно экономикой. Под колышущиеся флаги двух стран, усеянные по всему городу, был также открыт филиал Университета Шарда, который будет готовить специалистов в IT-индустрии и бизнесе. Одна из андижанских улиц получила имя Сардара Пателя — одного из авторов конституции Индии, создателя существующего политического устройства страны.

Контракты на подлете

Остальные участники форума также не скучали. Главная отрасль региона — автомобилестроение предложила потенциальным инвесторам 17 проектов по локализации стоимостью 280 млн долларов. Здесь индийским компаниям реальную конкуренцию составят инвесторы из Южной Кореи, Китая и стран Евросоюза.

Всего по итогам форума были подписаны соглашения и меморандумы на 250 млн долларов в фармпроме, текстиле, автопроме и аграрном секторе. Оттачивать и дополнять список документов участники Open Andijan в воскресенье отправились в Ханабад, который местные власти пытаются превратить в «Андижанскую Швейцарию».





Канатная дорога и ботанический сад — пока только на бумаге. Коттеджи в горах и экологический транспорт уже начинают появляться. Но для привлечения потенциальных туристов сделан важный шаг. По словам Абдурахманова, уже достигнута договоренность с турецкими инвесторами по реконструкции и расширению аэропорта в Андижане на условиях государственно-частного партнерства. Воздушная гавань на постоянной основе должна заработать уже в 2020 году, объем инвестиций — около 120 млн долларов.

В регионе понимают, что от возобновления прямых авиарейсов зависит не только развитие сектора услуг, но и рост всего инвестиционного рейтинга Андижанской области. В противном случае весь собранный «урожай» соглашений может раствориться эхом индийских популярных шлягеров, эффектно завершивших программу форума.