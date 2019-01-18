Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в международном инвестиционном саммите «Динамичный Гуждарат», сообщила пресс-служба главы государства.

Он выступил с речью на экономическом форуме, в которой выдвинул ряд предложений и инициатив для развития двустороннего сотрудничества.

«Сегодня актуально как никогда создание надежных торговых и транспортных коммуникаций между рынками Центральной и Южной Азии. Мы обсуждаем проект Трансафганской железной дороги. В перспективе этот коридор обеспечит выход в Южную Азию, в том числе в Индию через порт Чабахар», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства предложил реализовать совместные проекты в сферах информационных технологий, программного обеспечения, сельского хозяйства, возобновляемой энергии и подготовки специалистов для этих сфер. Для этого в Ташкенте совместно с индийскими партнерами будет создан технопарк.





По словам президента Узбекистан прежде всего заинтересован в реализации проектов в таких сферах, как энергетика, фармацевтика, текстильная, кожевенно-обувная, химическая промышленность и туризм.

«Исходя из огромного экономического потенциала Гуджарата и партнерских связей с Андижанской областью, предлагаю в этом году провести на Родине Бабура и предков великого Акбаршаха — в Андижане бизнес-форум регионов Узбекистана и Индии», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства предложил провести в 2020 году «Год узбекской культуры» в Индии и «Год индийской культуры» в Узбекистане, а в нынешнем году организовать узбекско-индийский молодежный форум.

В завершении речи президент пригласил всех на организованную в рамках саммита выставку Узбекистана, которая знакомит с промышленным, инвестиционным и туристическим потенциалом, богатой историей и культурой страны.

В саммите также приняли участие главы государств и правительства таких стран, как Австралия, Канада, Франция, Япония, Норвегия, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Дания, Чехия, Мальта, Таиланд, ОАЭ, главы международных организаций и транснациональных корпораций.