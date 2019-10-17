Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть при Юго-западном особом военном округе в Денауском районе, сообщила пресс-служба главы государства. Воинская часть с 2018 года действует в составе смешанной воинской части. Солдаты-срочники здесь проходят подготовку по 21 специальности.

Глава государства ознакомился с созданными в воинской части новыми подразделениями, процессом обучения солдат и офицеров. На плацу президенту были продемонстрированы показательные занятия, отражающие боевую подготовку военнослужащих-срочников. Шавкат Мирзиёев осмотрел также образцы военной техники и вооружения.





Президенту рассказали о проектах по оснащению воинских частей Юго-западного особого военного округа, совершенствованию системы управления войсками, социальной защите военнослужащих и их семей, автоматизации учебных процессов и боевой подготовки.

Для военнослужащих в части возведены трехэтажный учебный корпус с компьютерными классами и библиотекой для более 500 военнослужащих, 6 общежитий, спортивный комплекс и столовая. На территории военного городка построены 4 многоэтажных дома на 64 квартиры и дошкольная организация.





Глава государства отметил необходимость повышения боеготовности солдат и офицеров, ускорения работ по улучшению условий проживания и отдыха, обеспечению жильем. Для этого, по мнению президента, следует улучшить деятельность военных командиров на местах и военно-административных секторов.

Шавкат Мирзиёев в ходе визита также дал поручения по совершенствованию системы военного строительства и разработке программы по повышению духовности военнослужащих.