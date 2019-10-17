В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России, подозреваемого в насилии над несовершеннолетней гражданкой Узбекистана. Генеральное консульство республики в Казани взяло данный вопрос на контроль, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Телеканал «Вести-Башкортостан» опубликовал видеозапись, на которой 15-летняя девушка рассказывает, что два года подвергалась насилию со стороны 44-летнего Камильджона Турабаева, уроженца Таджикистана, легально проживающего в Уфе. Лишь недавно потерпевшая решилась написать заявление в правоохранительные органы. В итоге девушка попала в социальный приют, а ее мать — в центр временного содержания иностранных граждан при УМВД России по Уфе.

«Он изнасиловал меня в 2017 году, напоив. Мне было 12 лет, ему тогда было 43 года. Это продолжалось в течение двух лет. Я ничего не могла никому рассказать, так как он пугал меня. У моей мамы были проблемы с документами. Оказывается, он делал фальшивые документы моей маме. Он пугал меня тем, что маму депортируют, а сестер выгонят из школы. Я была маленькой и ничего не понимала. Я боялась и терпела ради семьи», — говорится в записи.

Девушка рассказала о произошедшем маме и сестре. Затем они написали заявление в прокуратуру, оттуда, по словам потерпевшей, их отправили в Кировское РУВД.

«Мы пришли просить помощи, чтобы его арестовали, но вместо этого закрыли нашу маму, а нас отправили в приют. Мы не хотели расставаться с мамой в тот день, но нас обманули и сказали, что это всего лишь на один день. Но прошло уже 20 дней, нам не разрешают видеться с мамой, никакого прогресса в деле не идет. Мое дело продлили еще на 3 месяца. Я не знаю, к кому обращаться. Нам нужна помощь», — сообщила девушка.

В минувший вторник генконсул Узбекистана Фариддин Насриев посетил центр, где находится мать потерпевшей, побеседовал с ней, ее адвокатом и официально обратился в местные следственные органы. В отношении Камильджона Турабаева принято решение о заключении его под стражу.

В МВД по республике Башкортостан сообщили, что в отношении матери потерпевшей имеется решение суда о том, что она должна покинуть территорию России за нарушение миграционного законодательства, въезд на территорию России ей запрещен вплоть до июля 2020 года.