Сотрудники таможенного управления по Ташкентской области в ходе оперативного мероприятия на территории Зангиатинского района пресекли незаконный вывоз детеныша орангутана из Узбекистана в Казахстан, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

«По данным Международного союза охраны природы, орангутаны находятся под угрозой исчезновения — в мире их осталось около 100 тысяч. В преступном мире торговли дикими животными такой вид приматов оценивается от 50 до 70 тысяч долларов», — отметили в ГТК.

Обнаруженный орангутан был передан в Ташкентский зоопарк, где сейчас находится на карантине. Это единственный орангутан среди проживающих в настоящее время обезьян в зоопарке, подчеркнули в комитете.

В автомобиле, в котором перемещались правонарушители, также обнаружены марихуана и гашиш в количестве 0,49 граммов и четыре лекарственных препарата «Регапен», который включен в перечень сильнодействующих веществ.

По факту правонарушения проводятся таможенные проверки.