Завершается подготовка к съемкам документального фильма об Узбекистане с участием французского актера Жерара Депардье. Переговоры по организационно-техническим аспектам поездки творческой группы в страну прошли в Париже с участием самого актера и президента французской продюсерской компании B-Tween Production Арно Фрилле, сообщило информационное агентство «Дунё».

Планируется, что Жерар Депардье посетит Ташкент, Самарканд, Бухару, Хиву и другие города, рассказывая об исторических памятниках, народно-прикладном искусстве и национальной кухне Узбекистана.

В фильм также может войти посещение форпоста Александра Македонского на берегу Амударьи — недавно открытой Александрии Оксианской, древнего буддийского храма Фаяз-тепа и других памятников архитектуры Узбекистана.

Жерар Депардье сообщил, что в своем фильме намерен «показать Узбекистан в принципиально новом ракурсе, немного отойдя от привычных маршрутов и шаблонов, раскрыть ее новые неизведанные грани для французских телезрителей».

Проект был инициирован посольством Узбекистана в Париже и компанией B-Tween Production в сотрудничестве с Государственным комитетом по развитию туризма и Национальной авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари». Национальное агентство «Узбеккино» присоединилось к проекту для содействия в проведении съемок. В июне творческая группа продюсерской компании посетила Узбекистан для осмотра достопримечательностей и определения локаций съемок.

Ожидается, что фильм будет транслироваться на французском телеканале Paris Première. Представители канала подтвердили готовность выпустить фильм в эфир в первой декаде 2020 года «в лучшее эфирное время».