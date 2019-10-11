Кабинет Министров Узбекистана 9 октября утвердил меры по рациональному использованию подземных вод в Нуратинском, Кошрабадском и Зааминском районах, расположенных в Навоийской, Самаркандской и Джизакской областях.

В документе отмечается, что в результате интенсивного отбора ресурсов подземных вод в зоне распространения месторождений в пределах этих районов наблюдается снижение уровня подземных вод и истощение их запасов.

Согласно постановлению, с 1 ноября до 31 декабря 2021 года в районах устанавливается новый порядок выдачи разрешений на бурение скважин в зоне распространения месторождений пресных подземных вод. Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам будет выдавать разрешения только по согласованию с:

Министерством водного хозяйства и Министерством сельского хозяйства — для орошения с учетом водосберегающих технологий;

Министерством экономики и промышленности и хокимиятами районов — для производственных нужд с учетом региональных программ развития и рационального использования.

Порядок не распространяется на скважины, предназначенные для питьевого водоснабжения населения.

Кроме того, с 2020 года в границах указанных районов внедряется механизм поэтапного перехода к посеву и выращиванию маловодопотребляющих сельскохозяйственных культур, а также использованию водосберегающих технологий при орошении земель.

Госкомгеологии поручено усилить мониторинг за уровнем и качеством ресурсов подземных вод в пределах этих районов и до конца года внести предложения о целесообразности ограничения в дальнейшем их отбора.