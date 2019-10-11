Индекс загрязнения атмосферы в Ташкенте с 2006 года стабильно остается ниже 5 баллов последние 10 лет, что считается пониженным уровнем загрязнения, сообщил Узгидромет, описывая процесс мониторинга качества воздуха.
Этот индекс рассчитывается по пяти ингредиентам, наиболее сильно загрязняющим атмосферу: пыль, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы и аммиак, среднегодовые концентрации которых в отдельные месяцы превышают предельно допустимые концентрации.
Динамика загрязнения воздуха в Ташкенте с 1992 по 2018 годы (Индекс загрязнения атмосферы)
Источник: Узгидромет
Кроме того, при наблюдении за загрязнением атмосферы учитываются показатели оксида азота, фенола, фтористого водорода, формальдегида и тяжелых металлов. Для анализа и оценки уровня загрязнения воздуха в Ташкенте ежедневно отбираются пробы воздуха на стационарных постах в 7:00, 13:00 и 19:00 часов на 13 постах, расположенных в 8 районах столицы в жилых и промышленных зонах и около автомобильных дорог.
Основной источник выбросов загрязняющих веществ в воздух Ташкента — городской автотранспорт, влияние которого особенно ощущается на оживленных транспортных перекрестках. Выбросы от промышленных предприятий — теплоэлектростанций и теплоцентралей, котельных и металлургических производств также обуславливают повышенное содержание загрязняющих веществ.
На постах наблюдений Узгидромета фиксируются превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций в Юнусабадском районе по диоксиду азота и оксиду углерода, в Яшнабадском — по пыли, оксиду углерода и диоксиду азота. В Мирзо-Улугбекском районе, отмечает Узгидромет, постоянно фиксируется по пыли и диоксиду азота и углерода, в Чиланзарском районе — по диоксиду азота, в Мирабадском районе — по фенолу и диоксиду азота, в Сергелийском районе — по формальдегиду и диоксиду азота.
Накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы способствуют также природно-климатические условия — частая инверсия, штиль, сухой климат, супесчаные и суглинистые почвы.
Данные о загрязнении воздуха в Ташкенте публикуются ежедневно на сайте Узгидромета. Для улучшения технических и информационных возможностей мониторинга необходимо техническое содействие в открытии автоматических станций наблюдения в онлайн-режиме. Модернизация сети наблюдения предусмотрена за счет грантовых средств.
Ruslan Harrasov
Охотно верим
dim dimov
Промышленности нет. Вот и нет повышенных уровней. Шашлычные уровень не повысят.
Vovin Deggial
Был в сентябре в Ташкенте и по ощущениям воздух очень грязный. Поэтому Гидромету не верю.
Борис Халиков
Очень сомнительная оценка. Даже без всякого оборудования люди говорят, что воздух загрязнен. Все развитые страны оценивают качество воздуха по стандартам ВОЗ, -РМ-2,5 и РМ 10, а узгидромет по ИЗА. ИЗА-это что за система оценуи? AIR VISUAL дает совершенно противополжную картину-регулярно Ташкент в первых рядах по загрязненности воздуха. Т почему качеством воздуха занимается гидромет, а не Госкомитет по экологии и Минздрав. По всем Законам эти два ведомства, которым нет дела до качества воздуха, обязаны обеспечивать качество и чистоту воздуха. Причем здесь гидромет, вообще непонятно.
Rust En
На юнусабаде на 9 и 10 квартале, в 3-4 часа ночи появляется резкий химический запах.
Тут у нас из производства только завод акфа есть, но я не думаю, что это оттуда, хотя других фабрик или заводов нет на расстоянии нескольких километров
Иван Застава
Хм! Крупная промышленность в городе практически уничтожена на корню..