Индекс загрязнения атмосферы в Ташкенте с 2006 года стабильно остается ниже 5 баллов последние 10 лет, что считается пониженным уровнем загрязнения, сообщил Узгидромет, описывая процесс мониторинга качества воздуха.

Этот индекс рассчитывается по пяти ингредиентам, наиболее сильно загрязняющим атмосферу: пыль, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы и аммиак, среднегодовые концентрации которых в отдельные месяцы превышают предельно допустимые концентрации.

Динамика загрязнения воздуха в Ташкенте с 1992 по 2018 годы (Индекс загрязнения атмосферы)

Источник: Узгидромет

Кроме того, при наблюдении за загрязнением атмосферы учитываются показатели оксида азота, фенола, фтористого водорода, формальдегида и тяжелых металлов. Для анализа и оценки уровня загрязнения воздуха в Ташкенте ежедневно отбираются пробы воздуха на стационарных постах в 7:00, 13:00 и 19:00 часов на 13 постах, расположенных в 8 районах столицы в жилых и промышленных зонах и около автомобильных дорог.

Основной источник выбросов загрязняющих веществ в воздух Ташкента — городской автотранспорт, влияние которого особенно ощущается на оживленных транспортных перекрестках. Выбросы от промышленных предприятий — теплоэлектростанций и теплоцентралей, котельных и металлургических производств также обуславливают повышенное содержание загрязняющих веществ.

На постах наблюдений Узгидромета фиксируются превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций в Юнусабадском районе по диоксиду азота и оксиду углерода, в Яшнабадском — по пыли, оксиду углерода и диоксиду азота. В Мирзо-Улугбекском районе, отмечает Узгидромет, постоянно фиксируется по пыли и диоксиду азота и углерода, в Чиланзарском районе — по диоксиду азота, в Мирабадском районе — по фенолу и диоксиду азота, в Сергелийском районе — по формальдегиду и диоксиду азота.

Накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы способствуют также природно-климатические условия — частая инверсия, штиль, сухой климат, супесчаные и суглинистые почвы.

Данные о загрязнении воздуха в Ташкенте публикуются ежедневно на сайте Узгидромета. Для улучшения технических и информационных возможностей мониторинга необходимо техническое содействие в открытии автоматических станций наблюдения в онлайн-режиме. Модернизация сети наблюдения предусмотрена за счет грантовых средств.