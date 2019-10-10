Кабинет Министров Узбекистана объявил озеро Урунгач и прилегающую к нему территорию в 43 га государственным гидрологическим памятником природы. Соответствующее постановление утверждено 8 октября.

Согласно документу, озеро является частью территории Бурчмуллинского государственного лесного хозяйства и управляется этим хозяйством без изъятия земель, «с запрещением любой деятельности, негативно влияющий на объект».

Государственный комитет по лесному хозяйству ответственен за сохранение в неизменном виде озера и прилегающей к нему территории, воспроизводство и восстановление растительного и животного мира горной экосистемы, организацию экологического туризма, проведение научных и эколого-просветительских работ, содействие экологическому образованию и воспитанию населения.

Кроме того, совместно с Госкомтуризма комитет должен определить туристические маршруты, обеспечив при этом обязательное обустройство тропы с ограждениями, установку скамеек, урн для мусора, биотуалетов, а также ограничительных и информационных знаков допуска к водоему, запрета на организацию всех видов торговли и пунктов общественного питания вокруг озера и прилегающей территории.

До 1 марта 2020 хокимияты, Госкомэкологии и Экопартия проведут инвентаризацию природных объектов и комплексов для рассмотрения вопроса объявления их памятниками природы, в том числе описание деревьев в возрасте 100 лет и выше для включения в государственный кадастр охраняемых природных территорий.