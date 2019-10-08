Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10−11 октября примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде.

Как сообщила пресс-служба президента, на саммите планируется обсудить комплекс вопросов, направленных на развитие и укрепление многостороннего сотрудничества в рамках Содружества, а также международные проблемы.

По итогам встречи планируется принять пакет документов, в том числе Решение о переходе председательства в СНГ в 2020 году к Узбекистану, Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве, Обращение глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020−2022 годы.

Президент Узбекистана также проведет в Ашхабаде двусторонние встречи с главами ряда государств.