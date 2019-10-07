Ежегодный Фестиваль европейского кино в этом году пройдет с 11 октября по 10 ноября в четырех городах Узбекистана — Ташкенте, Нукусе, Ургенче и Джизаке. Он организуется Национальным агентством «Узбеккино» совместно с Делегацией Европейского союза при поддержке Национальной ассоциации электронных СМИ.

Как сообщили в Делегации ЕС, в рамках седьмого по счету фестиваля будут представлены 10 картин известных режиссеров из 12 стран Европы: Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Латвии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Швеции.

Это комедийная драма «Король бельгийцев», анимационный фильм «Луиза зимой», документальный фильм «Стефан Цвейг: прощание с Европой», драмы «Экзамен» и «Мелкий фермер», Homo sapiens — фильм, снятый без единого человека в кадре, документальный фильм «Лай собак вдалеке», драма с элементами криминала «Чьямбра», документальная лента «Самый счастливый день в жизни» и художественный фильм «Рай 89».

В Ташкенте фестиваль состоится в Медиа-холле НАЭСМИ (киноконцертный зал «Зарафшан») с 11 по 18 октября, в Нукусе — с 24 по 26 октября, в Ургенче — с 1 по 3 ноября, в Джизаке — с 8 по 10 ноября (программа).

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на русском и узбекском языках. Вход бесплатный.