Crafers, являясь сравнительно молодым брендом в области производства кондитерских изделий, значительно обошел действующих конкурентов по рынку. В день рождения компании сотрудники вспоминают о том, что было сделано за год упорной работы.

5 октября 2018 года состоялось торжественное открытие масштабной кондитерской фабрики в Республике Узбекистан — Crafers. Была запущена продажа кондитерских изделий по Ташкенту, а после — распространение продукции по всем регионам республики. С этого времени фабрика производит более 155 видов кондитерских изделий, которые с большим успехом продаются на рынке Узбекистана и стран СНГ.





26 октября 2018 года президент Шавкат Мирзиёев посетил фабрику Crafers. Ознакомившись с фабрикой в целом, глава государства отметил, что новое предприятие позволило сократить импорт кондитерской продукции на 40%. Он также дал поручения по расширению производственных мощностей предприятия, увеличению количества таких фабрик, локализации производства других видов импортируемой продукции.

Начиная с 14 ноября 2018 года бренд Crafers начал открывать фирменные магазины Sweet House. На сегодняшний день 63 брендовых магазина открыты по республике, а также 4 функционируют в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Помимо брендшопов, Crafers заключил договоры с крупными торговыми точками Узбекистана на поставку кондитерских изделий с Korzinka.uz, Makro, Arba.uz, LeBazar и другими.





14 декабря 2018 года был осуществлен первый экспорт в братскую страну — Кыргызстан. На сегодняшний день экспорт осуществляется в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Литву, Эстонию, Туркменистан и Российскую Федерацию. За год работы было экспортировано 414 тонн продукции. Отмечено участие компании в более чем 10 международных выставках и форумах. Директор кондитерской фабрики Crafers Азизхон Амилов отметил, что коллектив фабрики будет трудиться и вносить свой вклад в развитие плодотворных отношений между странами.

В декабре 2018 года Crafers впервые за всю историю установил оригинальную 10-метровую елку, украшенную маршмеллоу. Праздничное дерево радовало соотечественников яркими огнями, а также послужило отличной фотозоной и вписалось в новогоднее настроение жителей Ташкента.

В январе 2019 года кондитерская фабрика Crafers приняла участие в 26-й международной выставке «ПродЭкспо 2019» и была награждена медалью в номинации «Лучший продукт-2019» за темный плиточный шоколад «Премиум» и темный плиточный шоколад с дробленым орехом.





В апреле 2019 года Crafers был награжден за ведущий стенд на 19-й выставке UzFood 2019. В рамках третьей ежегодной Недели маркетинга и рекламы AdWeek 2019, на основании онлайн-голосования среди членов, партнеров и экспертов НМЦ, Crafers собрал 68% голосов и был признан наиболее активной компанией, успешно осуществляющей свое маркетинговое продвижение на рынке Узбекистана. За это компания была награждена почетной статуэткой и дипломом маркетингового центра.

Сладости кондитерской фабрики успели завоевать сердца миллионов. Начиная с апреля 2019 года Crafers стал организовывать увлекательные экскурсии для школьников. Экскурсии проводятся бесплатно, и каждый ученик может окунуться в мир Crafers и увидеть, как производятся всем известные кондитерские изделия. Фабрику уже посетило более 1,4 тысячи учеников, которые с особой улыбкой вспоминают великолепную экскурсию.





Кондитерская фабрика Crafers успешно прошла сертификационный аудит по международным стандартам ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества требования» и ISO 22000:2005 «Система менеджмента безопасности пищевых продуктов» и в мае 2019 года получила золотой сертификат.

Подготовка к сертификации зародилась еще у истоков проекта по инициативе руководителя кондитерской фабрики Азизхона Амилова. При внедрении и подготовке кондитерской фабрики к сертификации участвовали все сотрудники данного проекта.

А наиболее прекрасным достижением стало успешное прохождение проверки и получение сертификата «Халяль». Сертификат подтверждает, что продукция соответствует требованиям стандарта «Общие требования к производству, изготовлению, обработке, хранению, транспортировке и реализации продукции Халал 3:2016». После проведения всех мероприятий была определена продукция, которая включена в сертификат — 155 наименований продукции ООО Crafers.





Круглую дату компания решила отметить по-особому: команда Crafers устроила веселые праздники в детских домах и школах-интернатах таких, как Букинский детский дом №15, Чирчикский детский дом «Мехрибонлик-14», детский интернат №79 в Пскенте и детский дом «Болалар шахарчаси» в Сырдарьинской области.

Коллектив Crafers во главе Азизхона Амилова неустанно работает над тем, чтобы фабрика, которая стала для многих специалистов единым домом, внесла свой весомый вклад в развитие экономики Узбекистана, обеспечивая рост поступлений в бюджет, становление качественного и масштабного производства кондитерских изделий, соответствующего всем международным требованиям.

На правах рекламы.