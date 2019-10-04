Узбекистана рассчитывает подписать с Европейским союзом новое всеобъемлющее двустороннее соглашение в 2020 году, заявил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, общаясь с журналистами.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит нынешний договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Первый раунд переговоров по новому документу прошел в феврале в Ташкенте, второй — в июне в Брюсселе, третий — в сентябре вновь в столице Узбекистана.

«Переговоры идут успешно. Мы надеемся, что в следующем году мы успеем выйти на заключение», — сказал Садык Сафаев, характеризуя динамику отношений с Евросоюзом.

Первый замглавы Сената сообщил, что новое соглашение предполагает более продвинутые экономические, политические и культурные отношения с Евросоюзом. «Прежде всего — экономические — это доступ на европейские рынки, новые преференции в сторону Узбекистана», — добавил Садык Сафаев.