Министерство народного образования Узбекистана прокомментировало фотографию, опубликованную Daryo.uz, на которой ученики первого класса сидят на полу в школе №24 в Фергане.

Как сообщил директор школы Ихтиёр Мамажонов, 2 октября старые школьные парты заменялись новыми. Во время их замены в одном из кабинетов 20 минут отсутствовали парты. Фото было сделано именно в этот момент. Сейчас класс полностью обеспечен партами и стульями, отметил он.





Фото: МНО.

Ситуацию изучили Ферганское областное управление народного образования, а также городской и областной хокимияты. Все занятия в школе проводятся в рамках утвержденного графика, проблем с нехваткой мест нет, заявили в МНО.

Издание Daryo.uz писало, что парты забрал Государственный центр тестирования с целью проведения вступительных экзаменов в Кокандском университете 3−4 октября. ГЦТ опроверг эту информацию, заявив, что организацией мест для проведения экзаменов занимаются хокимият области, министерства здравоохранения, внутренних дел, по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также Национальная гвардия.

Школа №24, рассчитанная на 1250 мест, была построена в 1973 году. В прошлом году в школе проведен капитальный ремонт и обновлены учебные принадлежности и мебель. В настоящее время в школе обучаются 2635 учеников.