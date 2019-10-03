Министерство дошкольного образования Узбекистана (МДО) к 2021 году планирует полностью внедрить обязательную бесплатную годичную подготовку детей к начальной школе. Проект постановления Кабинета Министров об этом опубликован для обсуждения.

Документом предлагается создать подготовительные группы полного и неполного дня с организацией образовательного процесса не менее 15 часов в неделю. Учебный год для групп подготовки, как ожидается, ежегодно будет начинаться со 2 сентября и заканчиваться 25 мая.

Детям, прошедшим обязательную подготовку на базе государственных и негосударственных дошкольных образовательных организаций, будут выдавать сертификаты государственного образца.

МДО должно внедрить инновационные педагогические технологии в образовательный процесс, обеспечить группы учебно-методическими и дидактическими материалами, развивающими играми и игрушками, а также художественной литературой.

Организация бесплатной годичной подготовки к школе — одно из приоритетных направлений концепции развития системы дошкольного образования до 2030 года, принятой в мае.

Проект по обязательной подготовке к школе детей, не посещающих дошкольные образовательные организации, был запущен в декабре 2018 года. Пилотный этап охватил 11 тысяч детей в Каракалпакстане, Ферганской области и Ташкенте.

С этого года начинается пилотный проект по внедрению мобильных дошкольных групп для жителей отдаленных районов с низкой плотностью населения.