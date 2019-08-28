Министерство дошкольного образования Узбекистана 27 августа вручило первые сертификаты о прохождении обязательной годичной подготовки к школе детей Мирзо-Улугбекского района Ташкента, сообщили «Газете.uz» пресс-служба ведомства.

Проект по обязательной годичной подготовке детей к школе был запущен в декабре 2018 года. Пилотный этап охватил 11 тысяч детей в Каракалпакстане, Ферганской области и Ташкенте. Программа предназначена для детей, не посещающих ДОО.

Обучение детей, посещающих ДОО, осуществляется в рамках учебной программы «Илк кадам» и не требует прохождения обязательной годичной подготовки к школе, отметили в МДО.

«Годичная подготовка к школе — это не учеба в классическом понимании этого слова. Педагоги в игровой форме знакомят воспитанников с красками, нотами, предметами и явлениями окружающего мира. Поступая в первый класс, ребенок будет знать, как называются дождь или град, сумеет отличить автобус от автомобиля, овощи от фруктов. В этом возрасте детский мозг подвижен и любознателен, необходимо постоянно давать ему пищу, развивать. Процесс обучения построен интересно, творчески, с учетом возрастных особенностей», — рассказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

По завершении пилотного этапа МДО приступит к внедрению годичной подготовки к школе по всей стране. В соответствии с Концепцией развития системы дошкольного образования охват дошкольным образованием детей 6-летнего возраста должен составить 85,2% в 2020 году и 100% в 2021 году. В Ташкенте этот показатель планируется довести до 100% уже к концу этого года.

«Сейчас набор в группы подготовки к школе проходит путем подворного обхода. Однако родители сами могут обратиться в РайОДО и получить место в подготовительной группе. Напомню, что дошкольная подготовка при государственных ДОО бесплатна — дети обеспечены развивающими играми и игрушками, художественной литературой. Программа рассчитана на 15 часов занятий в неделю, то есть каждый день дети занимаются по 3 часа. Для родителей, которые не хотят отдавать детей в государственные ДОО, мы предусмотрели возможность подготовки к школе в частных дошкольных организациях и учебных центрах. Единственное условие — получение негосударственной структурой сертификата на оказание подобных услуг от МДО. При этом стоимость курса определяется частной организацией самостоятельно», — отметила начальник главного управления дошкольного образования Ташкента Жанна Пак.

В будущем наличие сертификата государственного образца станет обязательным условием при приеме в первые классы. Пока этот вопрос находится в разработке у специалистов Министерства дошкольного образования и Министерства народного образования, подчеркивается в сообщении.