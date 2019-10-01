1 октября в Узбекистане отмечается праздник добродетели, человеколюбия и мудрости — День учителей и наставников. Компания Dream City Development выражает свои поздравления всем представителям этой профессии в республике.

Несомненно, учитель — наиболее почетная и значимая профессия. Ведь именно на педагогов возложена такая важная гражданская миссия, как воспитание молодого поколения, достойного своей страны. Они подобно строителям закладывают фундамент для дальнейшего гармоничного социального и интеллектуального развития молодежи.

За последние годы в Узбекистане проведены кардинальные реформы в системе образования, оказавшие положительное влияние на развитие одного из приоритетных направлений государственной политики — подготовку квалифицированных кадров.





Произведенные реформы повлекли за собой хорошие результаты. В систему образования были внедрены инновационные технологии, электронные учебники, видео- и аудиоуроки, а также построены новые школы.

Несомненно, каждый человек, независимо от того, чем занимается и какую должность занимает, испытывает чувство неоплатимого долга перед своими учителями и наставниками, которые дали фундамент и открыли дорогу в самостоятельную жизнь. Их большой труд в деле воспитания подрастающего поколения духовно зрелыми личностями неоценим.

Поздравить с Днем учителей и наставников всех, кто выбрал этот непростой труд и с достоинством его несет — великая и приятная обязанность.

Dream City Development выражает свою благодарность дорогим учителям за то, что они, невзирая на трудности, продолжают давать знания детям, помогая им войти в непростую взрослую жизнь, где им, несомненно, пригодятся добрые советы и мудрые наставления. Компания ценит их работу и от всей души говорит им «Спасибо».

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