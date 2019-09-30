В первый день октября по территории Узбекистана сохранится влияние прохладных и относительно влажных воздушных масс с районов западного Казахстана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областям 1 октября в ночные и утренние часы местами пройдут дожди, а по областям Ферганской долины осадки будут наблюдаться в течение суток. Температура воздуха составит ночью +8…+13 градусов, днем — +18…+23 градусов.

Со среды и до конца этой недели по большей части территории страны будет преобладать погода без существенных осадков, лишь по Ферганской долине 2 октября местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха 2−5 октября будет ночью +10…+13 градусов, днем — +22…+25 градусов, что на 2−4 градуса прохладнее средних значений для этого периода, отмечают синоптики.