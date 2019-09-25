Прокуратура Ташкента отказалась возбуждать дело в отношении заместителя хокима Алмазарского района столицы по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Абдурасула Вахобова, сообщил Kun.uz. Текст постановления прокуратуры имеется в распоряжении «Газеты.uz».

16 августа Kun.uz сообщил о нападении Абдурасула Вахобова на его корреспондентов. В ответ замхокима в публичном обращении заявил, что журналист Рахматилла Исраилов вел себя некорректно, просил содействия в выделении земли, предлагал деньги и угрожал публикацией негативного материала о его работе.

Рахматилла Исраилов сообщил, что слова чиновника о нем безосновательны и являются клеветой. По его словам, ранее он никогда не встречался с Абдурасулом Вахобовым и впервые увидел его 14 августа. Издание направило заявление в Генеральную прокуратуру Узбекистана о принятии законных мер в отношении Абдурасула Вахабова за клевету.

Доследственная проверка завершилась 11 сентября. Согласно заключению прокуратуры Ташкента, в действиях Абдурасула Вахабова отсутствует состав преступления (часть 2 статье 83 Уголовно-процессуального кодекса), в связи с чем в возбуждении уголовного дело отказано.

В постановлении прокуратуры приводятся показания замхокима и других свидетелей, подтверждающих его слова о том, что журналисты Kun.uz не представились в беседе с замглавы района и вели видеосъемку без его разрешения. Абдурасул Вахабов заявил, что пытался рукой закрыть камеру для прекращения съемки, но оператор начал кричать: «Не бейте, не бейте!» Замхокима утверждает, что он не наносил никому телесных повреждений и никого не оскорблял.

Видеооператор Шерзод Эгамбердиев в своей объяснительной записке написал, что во время визита в хокимият Алмазарского района с коллегой Рахматиллой Исраиловым включил видеосъемку для своей безопасности.

Они не обнаружили в здании хокима, но заметили, как замхокима Абдурасул Вахабов спустился вниз и вышел на улицу, не обратив на них внимания. Там он накричал на предпринимателя «Хива строй бизнес», заявление которого изучали журналисты. Корреспонденты сняли на видео этот инцидент, после чего замхокима набросился на оператора, который в испуге воскликнул: «Не бейте».

По словам оператора, замхокима сильно сжал его руку и сломал штатив, который остался на территории хокимията. Рахматилла Исраилов подтвердил его слова, добавив, что пытался представиться, когда замхокима беседовал с предпринимателем.

По заключению прокуратуры, действия Абдурасула Вахабова признаны «полностью соответствующими требованиям профессиональной этики и должностным обязанностям».

Издание напоминает, что в пункте 12 «Типовых правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах», утвержденных постановлением Кабинета Министров от 2 марта 2016 года, говорится, что госслужащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными, обязаны проявлять терпимость и уважение в общении с гражданами и коллегами. По отношению к своим подчиненным и гражданам госслужащие не должны проявлять грубость, допускать случаев унижения чести и достоинства личности, необоснованного психологического и физического воздействия.

Нарушение этих норм могут стать основанием для привлечения к дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством.

В постановлении прокуратуры не упоминаются обвинения замхокима в отношении журналиста, но отмечается, что согласно статье 6 закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» (обязанности журналиста), журналист обязан соблюдать правила профессиональной этики журналистов, не использовать профессиональную информацию в личных целях, а также использовать аудио- и видеозаписывающие средства без согласия источника информации или автора.