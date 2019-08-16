Издание Kun.uz опубликовало заявление в ответ на выступление заместителя хокима Алмазарского района Ташкента по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Абдурасула Вахобова.

После сообщения издания о нападении замхокима на его корреспондентов Абдурасул Вахобов заявил, что журналист ранее просил оказать содействие в выделении земли, предлагал деньги и угрожал публикацией негативного материала о его работе.

Kun.uz сообщает, что редакция провела внутреннее расследование и назначила служебную проверку в отношении корреспондента Рахматиллы Исраилова и других сотрудников.

Рахматилла Исраилов заявил, что слова Абдурасула Вахобова о нем безосновательны и состоят из клеветы. По его словам, ранее он никогда не встречался с Абдурасулом Вахобовым и впервые увидел его 14 августа.

15 августа пресс-служба хокимията Ташкента организовала очную встречу сторон. На ней Абдурасул Вахобов заявлял, что не знаком с Рахматиллой Исраиловым и впервые увидел его накануне. Издание отмечает, что есть аудиозапись, подтверждающая этот факт.

Материалы, собранные во время служебной проверки (аудио и видеозаписи) направлены для изучения в прокуратуру Ташкента в рамках проведения доследственной проверки.

Кроме того, издание направило заявление в Генеральную прокуратуру Узбекистана через виртуальную приемную президента Узбекистана о принятии законных мер в отношении Абдурасула Вахабова за клевету в отношении корреспондента Рахматиллы Исраилова, которого замхокима обвинил в совершении тяжких преступлений.

Kun.uz не раскрывает другие детали дела, чтобы не препятствовать проведению доследственной проверки и не оказывать влияния и давления на объективность следственных действий.