Министры экономического блока стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте обсудили подготовку ряда программных документов организации, связанных с развитием цифровых технологий и транспортных маршрутов, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Основная цель 18-го совещания министров стран ШОС — завершить подготовку ряда программных документов, которые намечено подписать на заседании Совета глав правительств стран организации в Ташкенте 1−2 ноября.

Главные приоритеты развития ШОС обозначил генеральный секретарь организации Владимир Норов.

«Разработан проект новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС до 2030 года», — заявил генсек в послании участникам совещания, которое зачитал его заместитель Шерали Джонон.

Новая программа «настроена на дальнейшее увеличение взаимной торговли и расширение инвестиционного сотрудничества стран ШОС», отмечено в послании. Готовящийся документ направлен на повышение конкурентоспособности экономик за счет внедрения цифровых технологий, которые помогут в свободном продвижении товаров, услуг и капитала.

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков отметил, что перед правительством Узбекистана поставлены амбициозные цели по переводу экономики страны на «инновационные рельсы» и здесь также уделяется значительное внимание сотрудничеству с ШОС.

Участники совещания в своих выступлениях также развивали «цифровую» тему. «Мы считаем очень важным развивать такое направление, как использование цифровых технологий в территориальном планировании и развитии», — сказал в своем выступлении заместитель министра экономического развития России Тимур Максимов. По его словам, статистика показывает, что существенная доля населения стран ШОС проживет в удаленной и сельской местности, где поддержание инфраструктуры требует значительного объема ресурсов. Тимур Максимов предложил коллегам воспользоваться российским опытом наработок в использовании цифровых технологий, связанных с развитием подобных территорий.

Сардор Умурзаков сообщил, что по итогам 2018 года объем торговли Узбекистана со странами ШОС вырос на 32,6%, а в этом году — еще на 27%. «Данную тенденцию необходимо продолжить», — считает министр. По его оценке, дальнейший рост связан с развитием регионально-транспортного потенциала, развитие приграничной торговли и снятие на ее пути таможенных барьеров.

По мнению Владимира Норова, высказанном в послании, «к формированию региональных транспортных магистралей важно привлекать Афганистан, что послужит еще одним фактором стабилизации ситуации в этой стране и будет способствовать увеличению объема торговли и экономического взаимодействия стран ШОС с Афганистаном». По его оценке, наиболее короткие транспортные маршруты из Китая на Ближний Восток идут через Россию и страны Центральной Азии.

На ноябрьском Совете глав правительств в Ташкенте в числе 14 документов, которые готовятся к подписанию, планируется утвердить решение о координации взаимодействия железнодорожных администраций стран ШОС.