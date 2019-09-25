Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков рассказал о планах Узбекистана в сфере цифровой трансформации на форуме Digital Uzbekistan, который прошел в среду в рамках Недели ИКТ.

По словам главы Мининфокома, до конца года планируется довести уровень покрытия населенных пунктов страны сетью мобильной связи до 96%. Сейчас общее число абонентов, обслуживаемых пятью операторами связи, составляет 22,1 миллиона.

Скорость доступа в интернет намечено увеличить в 4 раза до областных центров и в 10 раз — до районных центров. До конца 2020 года планируется подключить все социальные объекты страны, в частности, объекты здравоохранения, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, к высокоскоростному интернету на базе волоконно-оптических линий связи. Всего планируется подключить 20 тысяч социальных объектов.

«Мы планируем образовать венчурный фонд и запустить механизм финансирования перспективных стартап-проектов в области информационных технологий, в том числе за счет привлечения иностранных инвестиций», — сказал министр.

Он сообщил, что к концу декабря должен завершиться первый этап проекта по внедрению ИКТ в работу службы скорой медицинской помощи — это будут «умные» системы по управлению вызовами.

Министр также заверил, что в каждом районе страны продолжат создаваться центры обучения цифровым технологиям, а в декабре будет запущен конкурс «Миллион хорезмийцев» для дистанционного обучения населения навыкам программирования.

Шухрат Садиков обозначил четыре ключевых вызова на пути цифровой трансформации страны:

1. Влияние цифровой экономики на трансформацию рынка труда. «В этом направлении нам с вами необходимо выработать предложения по совершенствованию системы развития человеческого капитала, включающие вопросы образования, подготовки кадров, стимулирования интереса молодежи к естественным наукам, а также создания экосистемы, благоприятной для развития цифровых навыков у населения», — сказал глава Мининфокома.

2. Реформирование нормативно-правовой базы в сфере ИКТ. «Стремительное развитие технологий и их применение в отраслях экономики и государственном управлении требует оперативного совершенствования нормативно-правовой базы, при этом не только в сфере ИКТ, но и других отраслях», — подчеркнул министр.

3. Сокращение цифрового разрыва между городским и сельским населением. «Важнейшими аспектами преодоления такого разрыва является развитие цифровой инфраструктуры, а также доступное качество IT-образования», — отметил он.

4. Внедрение информационных технологий в социальную сферу. «Сегодня с учетом демографических, экологических и других мировых изменений общей тенденцией является необходимость осуществления сильной социальной политики. Об этом говорят и приняты Цели устойчивого развития ООН», — сказал Шухрат Садиков.

«Естественно, что цифровая экономика в разных странах будет развиваться разными путями: исходя из приоритетов, цифровой повестки и имеющихся условий. Однако вызовы, изложенные выше, являются актуальными для всех стран, находящихся на этапе цифровой трансформации», — подчеркнул министр.

Константин Шульган.

Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган, принявший участие в форуме, отметил, что информационно-коммуникационная инфраструктура страны — это «как фундамент в доме».

«Что надо для того, чтобы развивались информационно-коммуникационные технологии? Любой программист вам ответит: „Нужен хороший интернет“. Для того, чтобы услуги, которые появляются в виде приложений либо еще каких-то вещей, были доступны массово, та же инфраструктура, безусловно, нужна», — сказал он.

Шульган подчеркнул, что Беларусь в своих принципах развития стоит за то, что «национальные особенности каждого государства должны быть учтены при развитии международного обмена данными, построении информационных систем».

«Есть много вариантов, методов, каждый в своей стране пытается их опробовать так, как понимает и так, как иной раз получается. Потому что условия и обстоятельства играют свою роль во внедрении технологий, но у каждого свои результаты», — добавил он.

Дмитрий Полпуденко.

Исполнительный директор по стратегическому маркетингу Huawei Евразия Дмитрий Полпуденко заявил, что информационные коммуникации создают фундамент для дальнейшего экономического развития.

«Обеспечение подключенности абонентов к мобильной и фиксированной сетям, а также все интернет-сервисы, которые развиваются, дают прирост продуктивности. Что это значит? Это создание новых рабочих мест. Не это ли является главной целью экономического развития?» — сказал он.

По словам Дмитрия Полпуденко, исследования, которые проведены Huawei совместно с Оксфордским университетом, по оценке эффективности вложений в инфраструктуру ИКТ и инфраструктуру вне ИКТ в Китае показали, что инвестиции в ИКТ в 6,7 раза обеспечивают больший возврат, чем вложения в базовую инфраструктуру.