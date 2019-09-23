22 сентября примерно в 15:30 на 81-м км автодороги Ташкент-Чимган в Бостанлыкском районе Ташкентской области съехал с дороги туристический автобус Golden Dragon, стоявший на стоянке для автотранспорта. Фотографии происшествия появились в социальных сетях.

Как сообщила пресс-служба ГУВД Ташкентской области, во время падения в автобусе никого не было. Машина, стоявшая на нейтральной скорости, самопроизвольно начала движение и, проехав 30−40 м, съехала вниз по склону примерно на 10 м.

Автобус 2016 года выпуска, принадлежащий столичной компании Easy Go Trans, вез 20 туристов из Индии. Он был технически исправным.

Пострадавших в результате происшествия нет. Автобус получил повреждения передней части.