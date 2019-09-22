Сборная Узбекистана по боксу завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на 20-м чемпионате мира, прошедшем 7−21 сентября в российском Екатеринбурге.

В финале в весовой категории до 52 кг олимпийский чемпион 26-летний Шахобидин Зоиров единогласным решением судей победил 23-летнего представителя Индии Амита Пангала и завоевал «золото» чемпионата мира — 5:0 (29/28, 29/28, 30/27, 29/28, 30/27).

Вторую золотую медаль получил 24-летний Миразизбек Мирзахалилов. Спортсмен в близком бою сенсационно превзошел трехкратного чемпиона мира 28-летнего кубинца Ласаро Альвареса раздельным решением судей — 3:2 (19/19*, 20/18, 18/20, 19/19*, 20/18).

В весовой категории свыше 91 кг 25-летний двукратный чемпион Азии Баходир Жалилов одержал победу над двукратным серебряным призером ЧМ 27-летним казахстанцем Камшыбеком Конкабаевым единогласным решением судей — 5:0 (30/27, 30/27, 29/28, 29/28, 30/27).

Серебряную медаль завоевал 20-летний Дильшодбек Рузметов, уступивший в финале мирового первенства 21-летнему казахстанцу Бекзату Нурдаулетову — 0:5 (27/30, 28/29, 27/30, 27/30, 28/29).

24-летний Бобо Усмон Ботуров стал бронзовым призером турнира, в полуфинале проиграв чемпиону Европейских игр-2019, двукратному серебряному призеру чемпионатов Европы 24-летнему англичанину Пэту Маккормаку — 0:5 (28/29, 27/30, 27/30, 27/30, 27/30). Все призеры

Таким образом, Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете (3−1−1). Следом идут сборные России (3−0−1), Казахстана (1−1−4), Кубы (1−1−1), Англии (0−1−2). На прошлом чемпионате мира 2017 года лидерами мирового первенства были кубинцы, а национальная команда заняла второе место.





В турнире приняли участие 365 спортсменов из 78 стран, что стало рекордом в истории ЧМ по боксу.

Фото





Фото: Федерация бокса Узбекистана.

Фото: AIBA.