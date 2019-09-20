Предприятие «Тошиссиккуввати» провело служебное расследование и выявило факты недобросовестного исполнения должностных обязанностей работниками районных отделов управлений Теплосбыта, сообщается в Telegram-канале предприятия.

Некоторые техники-инспекторы Шайхантахурского, Мирзо-Улугбекского и Юнусабадского районов, пишет предприятие, в нарушение должностной инструкции необоснованно принимали деньги потребителей, используя самовольно изготовленные именные печати и штампы.

В ряде подобных случаях деньги не поступили на расчетный счет оператора теплоэнергии, поступили частично или несвоевременно.

«Тошиссиккуввати» показало, как выглядят самовольные печати и штампы.

Шайхантахурский район





Мирзо-Улугбекский район





Юнусабадский район





Предприятие обратилось к потребителям с просьбой проверить свои квитанции. При обнаружении подобных фактов нужно сообщить о них по телефону: (+99871) 245−39−86.

«На оплаченных квитанциях должны быть проставлены только печати, штампы касс банков», — подчеркивается в сообщении.