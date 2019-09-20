В Узбекистане будут рассекречены архивные документы исторического периода (до 1917 года), хранящиеся в государственных архивах. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева от 20 сентября о совершенствовании архивного дела и делопроизводства в стране.

Документом на базе Агентства «Узархив» при Кабинете министров создается Агентство «Узархив» Республики Узбекистан. Оно совместно со Службой государственной безопасности должно принять меры по рассекречиванию указанных документов до 1 июня 2020 года.