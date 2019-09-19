Необоснованные «квартирные» вызовы препятствуют поднятию качества службы скорой медицинской помощи, заявили в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

По словам консультанта Минздрава по вопросам экстренной и скорой медицинской помощи Обиджона Дилмуродова, сегодня на долю таких необоснованных вызовов приходится более 30%.

«Основная часть обращающихся — люди с хроническими заболеваниями. Некоторые из них обращаются в службу скорой помощи столицы по 500, иногда даже 1000 раз в год», — сообщил он.

Заместитель главного врача Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи Ильхом Аслонов отметил, что лечение больных с хроническими заболеваниями не входит в обязанности врачей скорой помощи.

«Они лишь устраняют симптомы заболевания, угрожающие жизни больного. Это временно облегчает его состояние. Для полного излечения больной должен находиться под постоянным наблюдением врача общей практики своей поликлиники и лечиться стационарно», — сказал он.

Каждый вызов обходится государству недешево, а из-за необоснованных вызовов ограничивается возможность помощи действительно нуждающимся людям, подчеркнул Ильхом Аслонов.

По данным пресс-служба Минздрава, за последние три года обеспечение станций скорой помощи лекарствами и медицинскими изделиями увеличилось в 5,2 раза. Сегодня на каждые 13 тысяч человек приходится 1 машина скорой помощи, что «полностью соответствует международным стандартам».