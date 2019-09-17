Пресс-служба компании Coscom заявила о недостоверности информации, распространенной рядом СМИ, о покупке компании российским телекоммуникационным оператором «МегаФон».

"Компания на сегодняшний день принадлежит Агентству по управлению государственными активами и продолжает свою деятельность в качестве государственного предприятия", — сообщили в компании.

В Агентстве по управлению госактивами на запрос «Газеты.uz» подтвердили, что 100% акций Coscom по-прежнему принадлежат государству.

В декабре 2018 года Telia Company, владевшая Ucell с 2007 года, продала за сумму, равную 215 млн долларов, свою долю Государственному комитету Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, на базе которого впоследствии было создано Агентство по управлению госактивами.

На момент сделки число абонентов Ucell составляло 7,1 миллиона. Заявок на приватизацию компании, по данным Госкомконкуренции, в тот период не поступало, однако, согласно данным источников «Газеты.uz», интерес к активам Ucell проявлял «МегаФон», основными акционерами которого являются USM Holdings (около 56,32%) и «Газпромбанк» (около 18,79%).