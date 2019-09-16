Данные о гражданах Узбекистана, находящихся в трудовой миграции в других странах, с 1 октября будут объединены в единую базу данных, что позволит проводить исследования в сфере трудовой миграции. Программный комплекс Labor-migration, содержащий эти данные внедрен в информационную систему «Единая национальная система труда». Об этом на семинаре в Ташкенте в понедельник сообщил и. о. начальника Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Бахтиёр Турсунов.

Сбором данных о мигрантах занимаются министерства внутренних дел, иностранных дел, занятости и трудовых отношений, Служба государственной безопасности и Комитет по охране государственной границы. Данные содержались в нескольких базах и были доступны только для служебного пользования. Автоматизированного анализа статистики о трудовых мигрантах не было.

Как отметил координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане Джон МакГрегор, миграция может принести пользу и стать преимуществом для стран происхождения, принимающей стороны и стран транзита, но для этого нужно правильное и грамотное управление. Для этого необходимы сбор и исследование надежных, своевременных и дезагрегированных данных. При этом доступ к этим данным должны иметь ученые.

Первый заместитель министра занятости и трудовых отношения Эркин Мухитдинов сообщил, что ежегодный прирост трудоспособного населения в Узбекистане составляет 600−700 тысяч человек. Экономика страны не справляется с обеспечением такого количества рабочих мест. Выходом в этой ситуации становится трудовая миграция.

Бахтиёр Турсунов отметил, что трудовыми мигрантами являются более 2,5 миллиона граждан Узбекистана, или более 7% населения страны. При этом, более 2 миллионов из них находятся в России. Денежные переводы от трудовых мигрантов составляют 5,1 млрд долларов, или 10% от ВВП страны.