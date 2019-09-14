Всемирный совет ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона включил Коканд во Всемирный список городов-ремесленников, сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов в Facebook.

Руководитель совета Гада Каддуми вручила городу соответствующий сертификат в рамках первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства, проходящего с 10 по 15 сентября.

Всемирный список городов-ремесленников существует с 2014 года. Коканд стал 36 городом мира, включенным в этот список, и первым среди городов стран СНГ.