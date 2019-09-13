В мониторинге хлопкоуборочной кампании текущего года примут участие более 400 инспекторов и 200 их помощников. К мониторингу будут допущены правозащитные организации. Об этом было сообщено на пресс-конференции Министерства занятости и трудовых отношений, посвященной противодействию принудительному труду.

Заместитель министра занятости и трудовых отношений Нодир Якубов заверил, что с этого года с хокимов не будут спрашивать выполнение плана. Мониторинг будет проводиться вне зависимости от формы собственности земель, будь то частная территория кластера или государственная земля, арендуемая фермером.

«Трудовое законодательство распространяется на всю территорию страны. Я думаю, проблем с доступом на частную территорию не будет, потому что у нас есть специальная программа, подписанная правительством, где дается полный доступ в мониторинге любым организациям», — сказал Нодир Якубов.

Для предотвращения случаев принуждения к труду и случаев недопущения правозащитников на поля запущена «горячая линия» по номеру 1176. Для быстрого реагирования со стороны правовых инспекторов также действуют сайт и Telegram-бот.

Главный технический советник Международной организации труда (МОТ) Йонас Аструп отметил, что мониторинг 2018 года оказал значительное влияние на снижение случаев принудительного труда. Тем не менее, факты привлечения к принудительному труду все еще встречаются на местах.

В прошлом году были факты нарушения по принуждению к труду служащих в мобилизационном призывном резерве, сообщил Нодир Якубов. «Со стороны Минтруда в Минобороны было направлено предостережение о недопущении принудительного труда. Это были единичные случаи, мы рассмотрели каждый случай. После этого все факты прекратились. Что касается административного взыскания, так как они являются военнослужащими, мы не можем применить к ним привлечение к ответственности», — отметил он.

Замминистра добавил, что 12 сентября аналогичное предостережение было направлено в военные училища и курирующие их ведомства.

«Согласно принципам МОТ, принудительный труд — это работа против воли под реальной угрозой. Если человек в свободное время решил собирать хлопок, это не является нарушением конвенции МОТ. Если вы нашли учителя или медсестру на полях, это само по себе не является фактом принудительного труда. Вам нужно задать дополнительные вопросы, чтобы это установить», — пояснил Йонас Аструп.

Нодир Якубов добавил, что сбор хлопка является источником дохода. Начата рекламная кампания по добровольному привлечению к уборке урожая, привлечением рабочих также занимаются агентства занятости.

В этом году тарифная ставка за ручной сбор 1 кг хлопка на первом этапе составит 800 сумов, на втором этапе — 1200 сумов. В прошлом году тариф за ручной сбор на первом этапе составлял 650 сумов за 1 кг, на втором этапе — 850 сумов, на третьем — 1000 сумов.

Кроме того, впервые для сборщиков хлопка построен палаточный городок на 400 человек в Баяутском районе Сырдарьинской области. Планируется создать 90 таких же палаточных городков в области.

«Хлопкоуборочный сезон в Узбекистане по своему масштабу является крупнейшим мероприятием в мире по привлечению трудовых ресурсов. Нет других подобных мероприятий, где мобилизуются более 2,5 миллиона человек», — заявил Йонас Аструп.

Он заверил, что МОТ и далее будет оказывать содействие правительству в полном искоренении принудительного труда. Каждый случай будет расследоваться и каждый правонарушитель будет нести ответственность, подчеркнул он.